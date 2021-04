Heerenveen vindt opvolger voor naar Ajax vertrokken Gerry Hamstra

Dinsdag, 20 april 2021 om 15:57 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 18:05

SC Heerenveen heeft een opvolger gevonden voor de naar Ajax vertrokken Gerry Hamstra. Verschillende media weten dinsdag te melden dat Ferry de Haan de functie van technisch manager gaat bekleden bij de Friese club. De Haan is nu nog algemeen directeur bij Excelsior, de club waar hij ook als commercieel directeur werkzaam was. Beide partijen zitten momenteel in de afrondende fase van de onderhandelingen, waarna De Haan vermoedelijk snel een meerjarig contract zal tekenen bij Heerenveen.

De Haan moet bij Heerenveen de lege plek invullen die Hamstra begin maart achterliet. Heerenveen en Hamstra besloten na een samenwerking van vijf jaar per direct uit elkaar te gaan door 'een groeiend verschil van inzicht over de visie en strategie naar de toekomst van de voetbalafdeling', zo liet de club destijds weten. Vorige week werd bekend dat Hamstra in Ajax een nieuwe club heeft gevonden. De beleidsbepaler gaat zich in Amsterdam bezighouden met de jeugdopleiding, waar hij een belangrijke schakel moet vormen met directeur voetbalzaken Marc Overmars.

De Haan droeg als voetballer het shirt van Feyenoord en Excelsior, waarna hij bij laatstgenoemde club aan de slag ging als commercieel directeur en later algemeen directeur. Samen met commercieel directeur Wouter Gudde, die later naar FC Groningen zou vertrekken, leidde het tweetal Excelsior in 2014 naar de Eredivisie. Na vijf seizoenen op het hoogste niveau keerde Excelsior in 2019 terug naar de Keuken Kampioen Divisie, waar de ploeg van trainer Marinus Dijkhuizen momenteel de negende plek bezet.