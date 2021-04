‘Jordan Henderson zorgt voor spoedoverleg met Premier League-aanvoerders’

Dinsdag, 20 april 2021 om 15:43

Jordan Henderson heeft een spoedoverleg tussen de aanvoerders van de Premier League-clubs belegd om over de Super League te praten, zo weet de Daily Mail te melden. De Engelse krant schrijft dat de aanvoerder annex middenvelder van Liverpool de reactie van de spelers tegen de veelbesproken plannen voor de nieuwe Europese competitie gaat leiden. De bijeenkomst wordt door de Daily Mail ‘significant’ genoemd, omdat er vertegenwoordigers van de zes Engelse Super League-clubs én van de overige Premier League-clubs zullen aanschuiven.

Henderson was eerder ook de vormgever van het gebaar van de Premier League-spelers richting de Engelse gezondheidsorganisatie NHS in de coronapandemie. Zo werd er een fonds opgezet, waarmee miljoenen werden binnengehaald voor de NHS. Nu is Henderson ook de architect achter een bijeenkomst van de Premier League-aanvoerders over de Super League. Hier zal vermoedelijk besproken worden hoe de spelers zich de komende tijd zullen uitlaten over het plan, daar voorspeld wordt dat zij komend weekend ‘onder een microscoop’ komen te liggen.

Overigens wordt er deze week ook midweeks gespeeld in de Premier League. Zo nam Liverpool het maandagavond op tegen Leeds United, dat een statement maakte door in de warming-up shirts te dragen met de tekst Earn it onder het Champions League-logo. James Milner sprak zich vervolgens na het duel al uit tegen een Super League: “Ik kan alleen zeggen wat ik zelf ervan vind. Ik vind het geen goed idee en ik hoop dat het niet zal gebeuren. Ik kan me de kritiek van iedereen heel goed voorstellen en met bijna alle kritieken ben ik het eens.”

Ook binnen de spelersgroep van Manchester United zou onvrede heersen over het besluit om deel te nemen aan de Super League. De spelers zijn naar verluidt woedend over de plannen en hebben dat maandag in een noodbijeenkomst duidelijk gemaakt aan voorzitter Ed Woodward. Marcus Rashford doet daar dinsdag een schepje bovenop, door op Twitter een foto te plaatsen van een spandoek op Old Trafford. Daarop is een uitspraak van voormalig manager Sir Matt Busby te lezen: “Voetbal is niks zonder de fans.”

Overigens hebben de veertien overige Premier League-clubs dinsdag zonder Manchester City, Manchester United, Liverpool, Chelsea, Tottenham Hotspur en Arsenal om tafel gezeten. “De veertien clubs hebben het plan voor de Super League unaniem verworpen”, schrijft de Premier League in een statement. “De Premier League overweegt alle mogelijke middelen om te voorkomen dat dit plan wordt doorgezet. We zullen samen met alle betrokken instanties, onder wie de regering, proberen om de clubs zo snel mogelijk te laten afzien van deelname aan dit plan.”