Andries Jonker kan Telstar achter zich laten voor overstap binnen Nederland

Dinsdag, 20 april 2021 om 15:17 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 15:26

Andries Jonker is een belangrijke kandidaat om na de zomer als hoofdtrainer aan de slag te gaan bij Almere City, meldt Omroep Flevoland. De Flevolanders ontsloegen begin maart Ole Tobiasen, waarna interim-trainer Jeroen Rijsdijk het vertrouwen kreeg om het huidige seizoen af te maken. Inmiddels worden de eerste gesprekken gevoerd met mogelijke kandidaten voor het nieuwe seizoen, waaronder Jonker.

Het ontslag van Tobiasen kwam vrij onverwachts, gezien het feit dat Almere lange tijd meedeed om rechtstreekse promotie naar de Eredivisie. Vanaf februari vielen de resultaten echter tegen en besloot de clubleiding de Deense oefenmeester op straat te zetten. Volgens Almere was het ontslag van Tobiasen niet zozeer te wijten aan de tegenvallende resultaten, maar werden er signalen opgevangen die erop zouden wijzen dat er geen draagvlak meer was voor een langere samenwerking. Rijsdijk deed het aanzienlijk beter, maar wacht inmiddels ook alweer drie wedstrijden op een overwinning. Almere staat vierde op zes punten achterstand van nummer twee De Graafschap.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Jonker is momenteel eindverantwoordelijke bij Telstar, waar hij in de zomer van 2019 binnenkwam en meteen de functies van hoofdtrainer én technisch directeur op zich nam. Daarmee volgde hij de naar De Graafschap vertrokken Mike Snoei op en diende hij als vervanger van Piet Buter, die na een conflict met algemeen directeur Pieter de Waard eieren voor zijn geld koos. Jonker eindigde vorig seizoen knap als tiende met Telstar en doet het ook dit seizoen naar behoren. De Witte Leeuwen delen op dit moment de elfde plek in de Keuken Kampioen Divisie met Helmond Sport.

In het verleden was Jonker onder meer trainer bij Willem II, Bayern München en VfL Wolfsburg, terwijl hij bij Arsenal de functie van hoofd jeugdopleiding bekleedde. De huidige Telstar-trainer fungeerde bij zowel Barcelona (2002/03) als Bayern München (2009-2011) als rechterhand van Louis van Gaal. Na het ontslag van Van Gaal in 2011 werd Jonker bij Bayern benoemd tot hoofdtrainer tot het einde van het seizoen. In het seizoen 2011/12 leidde hij het tweede elftal.