Guardiola: ‘Waar is Ajax in de Super League? Dat moet worden opgehelderd’

Dinsdag, 20 april 2021 om 15:03 • Chris Meijer • Laatste update: 15:12

Josep Guardiola heeft zich dinsdagmiddag voor het eerst uitgesproken over de Super League. De manager van Manchester City zegt zijn club, één van de twaalf zogenaamde founding clubs, te steunen, maar plaatst tegelijkertijd zijn vraagtekens bij de huidige opzet van de nieuwe Europese competitie. Guardiola vraagt zich bijvoorbeeld hardop af waarom Ajax geen deel uitmaakt van de Super League.

“Ik zou het geweldig vinden om als preisdent van het comitée over de wereld te reizen, om uit te leggen hoe we tot deze beslissing gekomen zijn”, zo begint Guardiola op de persconferentie in aanloop naar de uitwedstrijd tegen Aston Villa, die woensdagavond op het programma staat. “Ik kreeg een paar uur voor het statement werd uitgebracht te horen dat dit eraan zat te komen. Er ligt een statement, maar niemand laat duidelijk met details weten wat er precies gaat gebeuren. De voorzitters kunnen duidelijk aangeven welke richting het voetbal opgaat.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

“Ik steun mijn club, maar ik heb mijn eigen mening. Voorlopig heb ik alleen een statement gezien, dat maakt het een beetje ongemakkelijk voor de managers. Ik kan mijn mening geven, meer niet. Ik weet niet waarom deze teams zijn geselecteerd. Het is geen sport wanneer het succes al gegarandeerd is of het niet uitmaakt of je wint of verliest”, gaat de Spaanse manager van Manchester City verder. “Ik heb al meerdere keren aangegeven dat ik een succesvolle Premier League wil hebben, niet één grote club.”

“Dit plan is nog een embryo, het ademt nog niet. Het is puur een statement, dat is de realiteit. We gaan volgende week in de Champions League spelen en proberen de finale te halen. We gaan in Europa spelen, omdat we het verdienen”, stelt Guardiola. “De spelers moeten zich focussen op Aston Villa. De Super League is een wereldwijd probleem, het moet worden opgehelderd waarom bepaalde teams zijn uitgenodigd. Waar is Ajax, bijvoorbeeld? Ze hebben vier of vijf Champions Leagues gewonnen.”

Ajax sprak zich maandagavond in een statement uit tegen de komst van de Super League. “Ajax is volledig onthutst en teleurgesteld door de aankondiging van een mogelijke Super League", liet Edwin van der Sar weten op de website van de club. “We steunen de nieuwe opzet van de UEFA, zoals maandag bevestigd. Door mijn werk voor de ECA ben ik al een aantal jaren betrokken bij discussies over een nieuw format voor de UEFA-toernooien. Ajax heeft in het verleden samen met het ECV en de KNVB gewerkt aan een aantal wijzigingen, bijvoorbeeld om deelname aan de Champions League toegankelijker te maken voor de clubs."

“De UEFA heeft gefaald om alle informatie duidelijk te maken. We hebben moeten vechten om vijf wissels te mogen doorvoeren in het zwaarste seizoen ooit. Iedereen heeft het dit seizoen lastig. In het belangrijkste deel van het seizoen vechten we om de titels. Lewandowski kon niet met Bayern tegen PSG spelen, omdat hij geblesseerd raakte tijdens interlandverplichtingen. De UEFA besloot dat die interlands gespeeld moesten worden, omdat het hun business is. Iedereen denkt aan zijn eigen belangen, ook de UEFA”, aldus Guardiola.