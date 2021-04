Afzwaaiende Michael van Praag krijgt Nederlandse opvolger bij de UEFA

Dinsdag, 20 april 2021 om 14:00 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 14:28

Just Spee is dinsdagmiddag verkozen tot lid van het uitvoerend comité van de UEFA, zo laat de KNVB weten via de officiële kanalen. De voorzitter van de Nederlandse voetbalbond volgt daarmee Michael van Praag op, die na drie termijnen afscheid heeft genomen van zijn rol bij de UEFA. Van Praag maakte in totaal twaalf jij deel uit van het bestuur van de Europese voetbalbond en krijgt als blijk van waardering het erelidmaatschap toegekend.

Het bestuur van de UEFA bestaat uit voorzitters van verschillende voetbalbonden in Europa. Italië, Zweden, Polen, Rusland, de vice-president van de Turkse en Duitse bond en de voormalig bestuurder van Manchester United, David Gill, maken onderdeel uit van het orgaan. "Op de eerste plaats bewijzen we ons voetbal een grote dienst door op de hoogste niveaus in het voetbal mee te praten over het voetbal", aldus Spee. "Dat wordt benadrukt in de actualiteit, als je het initiatief van de Europese Super League bestudeert."

De KNVB liet maandag in een reactie weten dat de plannen omtrent de Super League als een grote schok kwamen voor de bond. "Het is een moeilijk dossier, een revolutionair idee waarop een zeer groot deel van het Europese voetbal nu niet zit te wachten", gaat Spee verder. "Wat we moeten doen, is proberen de eenheid in ons voetbal te herstellen. Voor de KNVB is daarbij altijd het uitgangspunt dat het voetbal-ecosysteem en daarmee een eerlijk speelveld gewaarborgd blijft. Daar gaan we mee aan de slag."

Spee bedankt tot slot Van Praag. "Ik wil mijn voorganger Michael enorm bedanken voor al zijn werk in de afgelopen twaalf jaar. Dat hij hier tot erelid van UEFA is uitgeroepen, zegt ook heel wat. De waardering voor hem komt uit heel Europa en daar sluit ik me graag bij aan." Het nieuwe bestuur van de UEFA vervolgt vrijdag de vergaderingen rond de kwestie van de Super League. Naast de benoeming van Spee maakte de bond eveneens bekend dat David Martin is benoemd tot vice-president van de FIFA voor de komende twee jaar.