‘Twee aarzelende Engelse clubs leggen bom onder Super League’

Dinsdag, 20 april 2021 om 13:20 • Chris Meijer • Laatste update: 13:35

Chelsea en Manchester City aarzelen momenteel over deelname aan de Super League, zo weet the Guardian op basis van een bestuurslid van een club die benaderd is om eveneens deel te nemen aan de nieuwe competitie. De twee Engelse clubs zouden na alle negatieve reacties vanuit de achterban en de harde woorden van de UEFA en de Premier League overwegen om zich terug te trekken uit de Super League.

De twijfels van Manchester City en Chelsea over de Super League gonsden dinsdag in de wandelgangen van het UEFA-congres in Montreux. De tegenstanders van de nieuwe Europese competitie melden dat minder dan de helft van de twaalf founding clubs gerekend worden tot de fanatics, die ten koste van alles een Super League willen creëren. Juventus, Real Madrid, Manchester United en Liverpool worden gerekend tot de initiatiefnemers van de competitie en de andere clubs zouden vooral willen meedoen om financieel beter te worden én niet buiten de boot te vallen.

De berichtgeving van the Guardian wordt gedeeltelijk beaamd door Sky Sports en Alex Wickham, verslaggever voor POLITICO London. Wickham schrijft op Twitter dat één Engelse club ‘serieus overweegt’ om uit de Super League te stappen. Deze club zou van mening zijn dat Liverpool en Manchester United - volgens Wickham de Engelse voortrekkers van de Super League - de andere Engelse clubs hebben voorgelogen. De BBC meldt daarentegen overigens dat de zes Engelse clubs nog altijd achter het plan zouden staan, omdat ze van mening zijn dat de Super League grote financiële voordelen oplevert.

FIFA-voorzitter Gianni Infantino en zijn collega Aleksander Ceferin spraken zich dinsdag op het UEFA-congres andermaal hard uit tegen de Super League. Toch zou de Europese voetbalbond volgens verschillende media - onder wie ESPN - niet van plan zijn om nu al maatregelen te treffen, wat betekent dat de halve finales van de Champions League volgende week ‘gewoon’ zullen doorgaan. UEFA-bestuurslid Jesper Möller sprak maandag nog de verwachting uit dat Chelsea, Manchester City en Real Madrid per direct uit de Champions League zullen worden gezet vanwege hun deelname aan de Super League. Ondertussen zou de Engelse premier Boris Johnson mogelijkheden onderzoeken om de Super League-clubs aan te pakken.