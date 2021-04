Michel Vorm keert daags na ontslag Mourinho terug bij Tottenham Hotspur

Dinsdag, 20 april 2021 om 12:10 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 12:27

Een dag na het ontslag van manager José Mourinho heeft Tottenham Hotspur Michel Vorm teruggehaald bij de club. De voormalig doelman is tot het einde van het seizoen aangesteld als keeperstrainer, zo laat de club dinsdagochtend weten via de officiële kanalen. Vorm besloot in oktober vorig jaar een punt achter zijn carrière te zetten nadat zijn aflopende contract bij Tottenham niet werd verlengd. Ryan Mason maakt het seizoen af als interim-trainer.

Nadat Vorm in het najaar van 2020 een punt achter zijn loopbaan al voetballer zette, richtte hij zich volledig op zijn maatschappelijke carrière als mede-eigenaar van een barbershop in Utrecht. Bovendien werd hij door Ziggo Sport ingezet als analist bij wedstrijden uit de Premier League. "Ik moet wel zeggen dat het soms moeilijk is om de Tottenham-bril af te zetten, vooral als het moeilijk gaat. Anderzijds weet ik ook wel dat ik die bril niet altijd op kan houden", zei Vorm in gesprek met Voetbalzone over zijn rol als analist.

Ook gaf hij aan bewust uit de voetballerij te zijn gestapt, daar hij wilde voorkomen om in hetzelfde patroon terecht te komen. Een rol als keeperstrainer zag hij dan ook niet voor zichzelf weggelegd, zo liet hij weten. “Een keeperstrainer is minstens net zo druk als een veldspeler. Misschien wel drukker. Als je keeperstrainer bent, moet je er vol voor gaan. Dan kom je in dezelfde wereld terecht, dat wilde ik niet met het oog op mijn gezin.” Op die woorden komt Vorm nu dus terug.

Vorm wordt bij Tottenham onderdeel van de compleet nieuw te vormen staf, daar de club maandag het ontslag van Mourinho bekendmaakte. Mason is daarbij aangesteld als interim-trainer, nadat hij dit seizoen fungeerde als rechterhand van Mourinho. Hij wordt geassisteerd door Chris Powell, die in het seizoen 2019/2020 nog assistent-trainer was bij ADO Den Haag, Ledley King en Nigel Gibbs. Voor Vorm wordt het zijn eerste klus als lid van een technische staf. Hij droeg in het verleden zes seizoenen het shirt van Tottenham als tweede doelman achter Hugo Lloris.

Voor de nieuwe staf van Tottenham wacht meteen een cruciale week, omdat de ploeg woensdagavond aantreedt tegen Southampton en zondag de finale van de EFL Cup speelt tegen Manchester City. Tottenham staat momenteel zevende in de Premier League, met een achterstand van vijf punten op West Ham United, dat als nummer vier op een Champions League-plek staat. Van de laatste vijf competitiewedstrijden werd er slechts één gewonnen door de Noord-Londenaren.