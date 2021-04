Salihamidzic stond niet op nummer één als sportief directeur bij Bayern

Dinsdag, 20 april 2021 om 11:33 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 11:45

Hasan Salihamidzic was niet de eerste keuze van Bayern München in de zoektocht naar een nieuwe sportief directeur, schrijft journalist Ronald Reng in zijn column in Sportbuzzer. Volgens Reng stond Miroslav Klose hoger op het wensenlijstje van voorzitter Uli Hoeness. In 2017 nam Salihamidzic het over als sportief directeur bij Bayern, waarna hij in 2020 door de club werd gepromoveerd tot technisch directeur.

Reng staat bekend als een vooraanstaand Duitse sportjournalist en schrijver. "Toen Hoeness mij destijds vertelde dat ze Miroslav Klose hadden gevraagd als nieuwe sportief directeur, wist ik hoe wanhopig ze waren", aldus de journalist. "Klose beoordeelde voor zichzelf dat die functie niet bij hem paste. Hij had veel voetbalvaardigheden, maar geen managementervaring. Vervolgens kwamen Uli Hoeness en Karl-Heinz Rummenigge met de volgende nieuwkomer in het vak: Salihamidzic."

Bayern moest in 2017 op zoek naar een opvolger voor Matthias Sammer, die een jaar eerder was afgetreden. Volgens geruchten zou de club tevens hebben aangeklopt bij voormalig spelers Max Eberl en Philipp Lahm, maar beide zouden hebben geweigerd. Het tweetal zou bezorgd zijn over het feit dat ze niet de nodige vrijheden zouden krijgen onder Hoeness en Rummenigge. Daarop besloot de club door te schakelen naar Salihamidzic, die tussen 1998 en 2007 het shirt van de regerend landskampioen droeg en vervolgens verschillende functies bekleedde bij de club.

Klose sprak zich onlangs in gesprek met Bild nog lovend uit over de manier waarop de organisatiestructuur bij Bayern is ingericht. De huidige assistent van Hansi Flick, die komende zomer zeer waarschijnlijk vertrekt, heeft bewondering voor de manier waarop Hoeness en Rummenigge de club besturen. "Wat me aan het denken zet is de manier waarop ze met elkaar communiceren", aldus Klose. "Ze hebben respect voor elkaar, ondanks dat ze het niet altijd met elkaar eens zijn. Zij hebben van deze club een wereldclub gemaakt omdat ze altijd bezig zijn geweest met Bayern en niet met hun ego."

Bild pakte in januari uit met een verhaal over Salihamidzic en zijn moeizame verstandhouding met Flick. De Duitse boulevardkrant meldde dat de 'td' de touwtjes stevig in handen heeft wat betreft het transferbeleid en dat Flick weinig in te brengen heeft over het aantrekken van spelers. De trainer had hier in maart een verhelderend gesprek over met Salihamidzic. Afgelopen zaterdag, na afloop van de gewonnen wedstrijd tegen VfL Wolfsburg (2-3), gaf Flick aan na dit seizoen te willen vertrekken als trainer van Bayern. De oefenmeester wordt veelvuldig in verband gebracht met de Duitse nationale ploeg, waar hij Joachim Löw moet opvolgen als bondscoach.