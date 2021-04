FIFA-baas waarschuwt founding fathers: ‘Of je gaat met ons mee, of niet’

Dinsdag, 20 april 2021 om 11:11 • Rian Rosendaal • Laatste update: 11:36

De UEFA en de FIFA zitten op één lijn wat betreft de plannen omtrent de Super League. FIFA-baas Gianni Infantino spreekt zich dinsdag op het congres van de UEFA in het Zwitserse Montreux krachtig uit tegen de wens van twaalf Europese clubs om een nieuwe competitie te vormen. De preses van de wereldvoetbalbond waarschuwt de founding fathers voor de gevolgen van deelname aan de Super League.

"Als FIFA kunnen wij het idee van de Super League alleen maar afkeuren", brengt Infantino duidelijk naar voren. "Deze clubs willen zich losmaken van de bestaande instituten, de competities waar ze in spelen, de nationale bonden, de UEFA en de FIFA. Voor financieel gewin op de korte termijn wordt er hiermee ontzettend veel op het spel gezet. Hier zal dan ook heel goed moeten over worden nagedacht en de betreffende clubs zullen ook hun verantwoordelijkheid moeten nemen. De clubs die dit initiatief willen doorzetten zullen moeten leven met de gevolgen van hun keuze. Daar zijn ze helemaal zelf verantwoordelijk voor. Concreet gezegd betekent het: Of je gaat met ons mee, of niet. Je kan niet slechts voor de helft meedoen", geeft Infantino als waarschuwing mee.

FIFA president Gianni Infantino: "At FIFA, we can only strongly disapprove the creation of a Super League which is a closed shop, which is a breakaway from the current institutions, from the leagues, from the associations, from UEFA, and from FIFA."#UEFACongress — UEFA (@UEFA) April 20, 2021

Aleksander Ceferin, de voorzitter van de UEFA, geeft net als Infantino een duidelijk signaal af. "We zullen sterker uit deze crisis komen, en het voetbal zelfs sterker dan ooit. Ten eerste omdat we de enorme uitdaging aangaan om een succesvol EURO 2020 te organiseren", zo klinkt het hoopvol uit de mond van de preses van de Europese voetbalbond. Om vervolgens duidelijk stelling te nemen: "Ik heb op verschillende plaatsen gelezen dat we van plan zijn om Financial Fair Play af te schaffen. Laat ik daar heel duidelijk over zijn: dat gaat niet gebeuren. We moeten echter wel rekening houden met de nieuwe realiteit in het voetbal", zo benadrukt Ceferin.

Het artikel gaat verder onder de video UEFA-baas Ceferin: 'Zij denken alleen maar aan geld, niet aan de fans' Meer videos

"De coronacrisis die meer dan een jaar geleden is begonnen zal ons alleen maar sterker maken", vervolgt Ceferin, die gelijk ook aangeeft dat de UEFA er alles aan zal doen om clubs met financiële problemen te ondersteunen. "Maar niet alleen dat. Het voetbal zal sterker dan ooit voor de dag komen." De topbestuurder van de UEFA geeft overigens net als Infantino een duidelijke signaal af. "De clubs die tegenwoordig denken dat ze groot en onaantastbaar zijn, moeten goed onthouden waar ze vandaan komen. En dan moeten ze beseffen dat als ze vandaag de dag Europese reuzen zijn, dat deels te danken is aan de UEFA."

Oranje en EK-deelnemers keihard geraakt bij invoering Super League

De gevolgen van een eventuele Super League voor onder meer het Nederlands elftal. Lees artikel

"De grote clubs van vandaag de dag waren niet per se grote clubs in het verleden, en er is geen garantie dat het in de toekomst grote clubs zullen zijn. Voetbal is dynamisch en onvoorspelbaar. Dat maakt het ook zo'n mooie sport", voegt Ceferin daaraan toe. De UEFA-baas is blij dat de Europese voetbalgemeenschap zich solidair opstelt tegen de komst van een Super League. "Een keuze die ons in staat zal stellen sterker uit deze crisis te komen en het voetbal sterker dan ooit te maken. Met deze hervormingen denk ik dat we bouwen aan het voetbal van de toekomst, terwijl een paar egoïstische mensen proberen het mooie spel te vermoorden", aldus Ceferin.