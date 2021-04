Totaalbedrag aan afkoopsommen Mourinho nadert grens van 100 miljoen

Dinsdag, 20 april 2021 om 10:48 • Rian Rosendaal

José Mourinho werd maandag voor de vijfde keer in zijn loopbaan ontslagen. Ondanks een doorlopend contract tot 2023 besloot Tottenham Hotspur om de samenwerking met de Portugese manager voortijdig stop te zetten. In financieel opzicht geen heel harde klap voor Mourinho, die naar verluidt kan rekenen op een 'oprotpremie' van ruim twintig miljoen euro. Door de jaren heen is het totaalbedrag van de verschillende afkoopsommen opgelopen tot bijna honderd miljoen euro, zo blijkt uit berichtgeving in de Engelse media.

Mourinho kende enkele zeer succesvolle jaren bij Chelsea, maar desondanks werd hij in 2007 na een reeks teleurstellende resultaten ontslagen. De doorlopende verbintenis werd afgekocht door de clubleiding, wat de oefenmeester volgens Metro omgerekend 26,8 miljoen euro opleverde. Ook de tweede periode van Mourinho op Stamford Bridge eindigde in ontslag, ondanks het veroveren van de landstitel in 2015. Later dat jaar werd hij na een dramatische reeks in de Premier League op straat gegooid. Ditmaal bedroeg de afkoopsom 'slechts' 9,6 miljoen euro, het laagste bedrag dat de coach ooit ontving na een voortijdig vertrek bij een club.

Bij het vertrek van Real Madrid in 2013 lag de ontslagpremie volgens The Telegraph alweer een stuk hoger: 19,7 miljoen euro. Ruim vijf jaar later, in de laatste weken van 2018, werd Mourinho de wacht aangezegd door het bestuur van Manchester United. The Red Devils waren verplicht om de Portugees 22,7 miljoen euro mee te geven, zo blijkt uit de financiële documenten van de grootmacht. Het vijfde ontslaggesprek volgde maandag bij Tottenham, de club die Mourinho binnenhaalde na het wegsturen van Mauricio Pochettino in november 2019.

Mourinho profiteert van het feit dat zijn contract bij de finalist in de EFL Cup nog ruim twee seizoenen doorliep. De Daily Mail rept over een bedrag van omgerekend 23,2 miljoen euro (2 jaarsalarissen), terwijl The Independent voorlopig 17,4 miljoen euro aanhoudt. Met het bedrag van laatstgenoemde krant in gedachte komt het totaalbedrag qua afkoopsommen voor Mourinho en zijn assistenten na het vijfde voortijdige vertrek bij een club uit op 96,2 miljoen euro. De bij Tottenham weggestuurde manager koos overigens alleen bij Internazionale zelf voor een vertrek. Na de Champions League-winst in 2010 maakte hij de overstap richting Real.