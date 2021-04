Ruud Gullit doet oproep aan UEFA na ‘bedroevend’ Ajax - Vitesse

Dinsdag, 20 april 2021 om 08:38 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 08:57

Ruud Gullit heeft de voorbije weken ‘hele slechte’ wedstrijden voorbijzien komen en haakte op een gegeven moment zelfs af. De oud-voetballer noemt Chelsea - Manchester City in de FA Cup en de Spaanse bekerfinale tussen Athletic Club en Barcelona als voorbeelden in het buitenland. “De Nederlandse bekerfinale Ajax - Vitesse was eveneens van een bedroevend niveau. Gelukkig bracht de tweede helft van Barcelona en de wedstrijd Paris Saint-Germain - Bayern München nog enige verlichting. Want als voetbal kijken je geen plezier meer geeft, ben je er snel klaar mee”, stelt Gullit dinsdag in zijn column in De Telegraaf.

Gullit neemt het de spelers niet kwalijk richting het einde van een ‘ultra intensief’ seizoen van acht maanden. Hij vreest daarom voor de komende drie maanden; een tijdspanne waarin de prijzen worden verdeeld én van de spelers wordt verwacht dat ze op het EK top presteren. “Dit is bijna onmogelijk, mentaal en lichamelijk. Zie het aantal spelers dat voor langere tijd met blessures afhaakt of is afgehaakt. Jongens als Kevin De Bruyne, Daley Blind, Virgil van Dijk, Robert Lewandowski, Harry Kane, Sergio Ramos en zo kan je nog wel even doorgaan.”

Gullit denkt dat veel clubtrainers wedstrijden ‘in de spaarstand’ zullen laten spelen. “Om energie te sparen voor het volgende duel. De lichamen kunnen het gewoon niet aan door de roofbouw die dit coronaseizoen wordt gepleegd.” Aan vakantie komen de voetballers amper toe, daar het EK vrijwel direct na het seizoen volgt. “Uit noodzaak zullen bondscoaches zich moeten gaan aanpassen op weg naar en tijdens het EK. Ik ben bang dat dit voornamelijk ten koste gaat van het offensieve voetbal. Dat loopt deuken op en dat zag je afgelopen week al in de duels die ik aanhaalde.”

Gullit vreest dan ook voor het niveau op het EK. “Door alle negatieve omstandigheden dit seizoen kan het zomaar zo zijn dat we aan het einde van de rit met een onverwachte winnaar van het EK te maken krijgen.” De voormalig Oranje-international vindt dat de UEFA enkele ontlastende besluiten moet nemen. “Het is niet zaligmakend, maar het toestaan van grotere selecties en meer wissels is het minste wat de UEFA kan doen om gehoor te geven aan de terechte klachten over de gepleegde roofbouw op spelers dit seizoen. Iedere speler wil dolgraag schitteren op zo’n groot internationaal landentoernooi. Bied daar als UEFA maximaal de ruimte voor. Dan blijft het voor de toeschouwer ook leuk om naar te kijken.”