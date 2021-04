Boze Jürgen Klopp vindt statement van Leeds United ‘een echte grap’

Maandag, 19 april 2021 om 23:49 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 23:54

Jürgen Klopp is niet te spreken over het statement dat de spelers van Leeds United maandagavond maakten voorafgaand aan de wedstrijd tegen Liverpool (1-1). Leeds maakte een statement tegen de Super League door met warming-upshirts het veld op te komen met daarop de boodschap dat Champions League-voetbal verdiend moet worden (Earn it). "Het zijn shirts die wij nooit zullen dragen", aldus Klopp, die overigens géén voorstander is van de Super League.

Liverpool vecht dit seizoen om een ticket voor de Champions League. De ploeg van Klopp leek tegen Leeds op weg naar de felbegeerde vierde plaats in de Premier League, maar blijft door de late gelijkmaker van Diego Llorente zesde. "Het is een grap dat iemand denkt dat ze ons eraan moeten herinneren dat we het moeten verdienen om in de Champions League te spelen. Dat is een echte grap en het maakt me boos! Ze hebben dat shirt in onze kleedkamer gelegd. Ik weet niet of dat een idee van Leeds was, maar niemand hoeft ons eraan te herinneren. Misschien moesten ze zichzelf eraan herinneren."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Klopp nam in 2019 al eens afstand van het idee van een Super League en herhaalde dat voorafgaand aan de wedstrijd tegen Leeds. "Het enige wat ik kan zeggen is dat ik ook niet veel informatie heb", aldus de Duitser. "Maar ik hoop dat alle supporters zich realiseren dat onze spelers er totaal buiten staan. Sinds ik actief ben als coach is de Champions League er. Mijn ambitie is altijd geweest op dat niveau te spelen. Mijn mening is niet veranderd. En dan nu een nieuwe competitie zonder promotie of degradatie? Ik wil dat bijvoorbeeld West Ham United zich ook kan kwalificeren voor de Champions League. Nee, ik hoop niet dat ze dat doen, want dat zou misschien ten koste van ons gaan. Maar ze moeten wel de kans krijgen. Iedereen behoort die kans te krijgen."

Ook Marcelo Bielsa, de manager van Leeds United, werd voor het duel gevraagd naar zijn mening over de Super League. "Het verrast me niet", aldus de Argentijn. De machtigste teams hebben hun kracht gehaald uit de competitie tegen de rest van de teams. Nu lijkt het erop dat ze ons niet meer nodig hebben om meer geld te verdienen en de methode die ze gebruiken is om de teams te verbannen die hun doelstellingen niet meer dienen."