Wim Kieft zag twee ‘heel kwetsbare’ spelers bij Ajax in bekerfinale

Maandag, 19 april 2021 om 22:58 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 23:00

Wim Kieft vond Lisandro Martínez en Sébastien Haller kwetsbaar ogen in de door Ajax gewonnen finale van de TOTO KNVB Beker tegen Vitesse (2-1). De analist van Veronica Inside vindt Martínez kwetsbaar met ruimte in zijn rug, terwijl Haller in zijn ogen niet goed functioneert als hij ver van het doel van de tegenstander is.

"Vitesse deed het in het begin goed door elke keer de diepte te zoeken", begint Kieft zijn analyse van de wedstrijd. Bij het doelpunt dat Vitesse maakte werd Martínez aan de zijlijn geklopt door Armando Broja. Kieft zegt over dat moment: "Wat is die Martínez dan kwetsbaar zeg, als hij in die positie komt bij Ajax, want die backs zijn altijd weg. Ik zie hem dit wel vaker doen." René van der Gijp is daarover verbaasd en vraagt: "Zie je hem dat vaker doen? Hij timet nu toch gewoon verkeerd? Dat kan toch gebeuren? Hij denkt dat hij ervoor kan komen, maar dat lukt niet." Kieft reageert alleen nog door te zeggen: "Defensief vind ik hem niet heel erg sterk op die plek."

Ook Haller viel tegen volgens Kieft. "Op het moment dat hij 'in de bal' komt is hij heel kwetsbaar met dat grote lijf", zegt de oud-spits. "Dan ben je in de loop, weet je wel. Maar hij werd een keer heel goed aangespeeld, toen hij op de penaltystip stond en hem doorgaf aan Davy Klaassen. Dat deed hij heel goed. Dus je moet hem eigenlijk gebruiken op het moment dat hij bij de zestien staat of speelt, dan moet hij dat grote lichaam erin houden. Maar dat lopen gaat hem echt heel moeilijk af."

Kieft benoemt Edson Álvarez, die de taak had om Vitesse-speler Oussama Tannane uit te schakelen, als een van de uitblinkers. "Ik ben geen Álvarez-fan, maar nu speelde hij vanuit Tannane: hij zat er echt bovenop elke keer, hij liet die Tannane niet voetballen, of die nou last had van de Ramadan of niet, maar hij kreeg geen kans. Het probleem is natuurlijk, maar dat is ook al duizend keer gezegd, dat er met zo'n middenveld met hem, Davy Klaassen en Ryan Gravenberch weinig voetbal is. Dat vind ik dan wel weer jammer." Ook Antony vond Kieft 'heel goed'. "Die was ook wel minder de laatste tijd, maar bij hem zie je toch nog altijd wel wat erin zit, en dat zie ik al heel lang niet meer bij David Neres."