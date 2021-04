Liverpool morst in de slotfase kostbare punten in de strijd om CL-tickets

Maandag, 19 april 2021 om 22:52 • Mart van Mourik • Laatste update: 23:02

Liverpool heeft maandagavond in de slotfase kostbare punten gemorst in de Premier League. Op bezoek bij Leeds United zag het er lang naar uit dat de ploeg van Jürgen Klopp een 0-1 zege uit het vuur zou slepen, maar in de 87ste minuut kwam de thuisploeg toch nog langszij: 1-1. Door het puntenverlies blijft Liverpool, dat 53 punten heeft, steken op de zesde plek van de ranglijst; Chelsea (54 punten) speelde een wedstrijd minder en staat vijfde, West Ham United (55) bezet de vierde plek en Leicester City (56) staat derde. Laatstgenoemde heeft ook nog een duel tegoed.

Het duel op Elland Road begon met een opvallend voorval, daar Leeds United een statement maakte tegen de plannen voor de Super League. De spelers van de club droegen in de warming-up speciale shirts met op de achterkant de boodschap: Football is for the fans (voetbal is voor de supporters). Op de voorkant van de witte t-shirts van de spelers van Leeds stond het logo van de Champions League, met daaronder de boodschap: Earn it (verdien het). Saillant is dat Liverpool onderdeel uitmaakt van de plannen voor de Super League.

De bezoekers lieten zich in ieder geval niet afleiden door het statement, want er werd een uitstekende eerste helft op de mat gelegd. The Reds speelden de bal in hoog tempo rond en zetten de opponent vanaf het eerste fluitsignaal met de rug tegen de muur. De eerste goede mogelijkheid werd genoteerd in de vijfde speelminuut, toen Thiago Alcántara een veelbelovend schot afvuurde maar doelman Illan Meslier vond op de weg naar een treffer. Gescoord werd er wél na een half uur spelen.

Diogo Jota had een fabelachtige dieptepass in huis op Trent Alexander-Arnold, die de bal vervolgens breed legde op Sadio Mané. De aanvaller had de hoek voor het uitkiezen en schoot overtuigend de 0-1 binnen. Na de pauze kreeg Leeds meer kleur op de wangen. Onder meer Helder Costa (over) en Jack Harrison (redding Alisson Becker) kwamen dicht bij een treffer, maar waren onfortuinlijk in de afronding. De grootste kans kwam op naam van Patrick Bamford: hij raakte een kwartier voor tijd de lat na een bekeken lobje. Het spel van Liverpool in de tweede helft stond in schril contrast met het optreden voor rust.

Het noodlot sloeg drie minuten voor het einde van de reguliere speeltijd toe. Een scherp aangesneden hoekschop van Jack Harrison ging over de hoofden van Patrick Bamford en Mateusz Klich en kon wél worden binnen gekopt door Diego Llorente: 1-1.