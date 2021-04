De Graafschap staat met een been in de Eredivisie na zege op Jong PSV

Maandag, 19 april 2021 om 22:00 • Mart van Mourik • Laatste update: 22:02

De Graafschap heeft maandagavond een eenvoudige zege geboekt in de Keuken Kampioen Divisie. Op bezoek bij Jong PSV genoot de ploeg van Mike Snoei bij rust al een comfortabele voorsprong, die tot het laatste fluitsignaal werd vastgehouden: 0-2. Het was een cruciale zege voor de Superboeren, die hun tweede positie verstevigden en maximaal profiteerden van het puntenverlies van NAC Breda (derde) en Almere City FC (vierde) eerder deze speelronde. Met nog vier competitieduels te gaan bedraagt de voorsprong op beide concurrenten zes punten.

Na een minuut stilte ter nagedachtenis aan Willy van der Kuijlen werd de aftrap genomen op De Herdgang, waar de bezoekers direct de aanval zochten. In de vierde speelminuut belandde een verre inworp van Toine van Huizen voor de voeten van Ted van de Pavert, die van dichtbij de bal in de handen van doelman Vincent Müller schoot. Twee minuten later had de sluitpost opnieuw een belangrijke redding in huis; ditmaal een kopbal van Jonathan Opoku. Na een kwartier spelen viel de openingstreffer alsnog.

Het was Jordy Tutuarima die de bal kreeg van Elmo Lieftink, waarna de linksback op overtuigende wijze binnenschoot: 0-1. Pas vijf minuten na de openingstreffer van De Graafschap liet Jong PSV zich voor het eerst zien: Shurandy Sambo zag zijn schot naast de rechterpaal verdwijnen. Vervolgens brak er een impasse aan die pas tegen het einde van de eerste helft doorbroken werd. Nadat Müller in eerste instantie nog schot van Daryl van Mieghem onschadelijk maakte, moest de keeper in de 41ste minuut alsnog capituleren.

Elmo Lieftink wat een goal! De middenvelder schiet @DeGraafschap op een 0-2 voorsprong ?? ?? ESPN #? #jpsgra pic.twitter.com/THhWC6bnIw — ESPN NL (@ESPNnl) April 19, 2021

Lieftink kreeg een afvallende bal op circa 25 meter van het doel voor zijn voeten, waarna hij niet twijfelde en uit de stuit ineens doeltreffend uithaalde: 2-0. In het tweede bedrijf zette De Graafschap de zoektocht naar meerdere treffers voort. Onder meer Lieftink en Danny Verbeek deden nog een duit in het zakje, maar een derde doelpunt bleef uit. Jong PSV hoopte tien minuten nog de aansluitingstreffer te maken via Mathijs Tielemans; doelman Rody de Boer besloot het duel echter met een clean sheet.