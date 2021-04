Leeds United maakt voor duel met Liverpool statement tegen Super League

Maandag, 19 april 2021 om 21:31 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 21:40

Leeds United heeft maandagavond een statement gemaakt tegen de plannen voor de Super League. De spelers van de club droegen in de warming-up voor de wedstrijd tegen Liverpool speciale shirts met op de achterkant de boodschap: Football is for the fans (voetbal is voor de supporters).

Op de voorkant van de witte t-shirts van de spelers van Leeds United stond het logo van de Champions League, met daaronder de boodschap: Earn it (verdien het). Saillant is dat Liverpool, de tegenstander van vanavond, onderdeel uitmaakt van de plannen voor de Super League. Samen met Manchester City, Manchester United, Chelsea, Tottenham Hotspur en Arsenal willen the Reds een Europese supercompetitie starten, waaraan zij gegarandeerd deelnemen.

Opvallend is dat Liverpool-manager Jürgen Klopp zich maandag tégen de Super League heeft uitgesproken. "Het enige wat ik kan zeggen is dat ik ook niet veel informatie heb", aldus de Duitser. "Maar ik hoop dat alle supporters zich realiseren dat onze spelers er totaal buiten staan. Sinds ik actief ben als coach is de Champions League er. Mijn ambitie is altijd geweest op dat niveau te spelen. Mijn mening is niet veranderd. En dan nu een nieuwe competitie zonder promotie of degradatie? Ik wil dat bijvoorbeeld West Ham United zich ook kan kwalificeren voor de Champions League. Nee, ik hoop niet dat ze dat doen, want dat zou misschien ten koste van ons gaan. Maar ze moeten wel de kans krijgen. Iedereen behoort die kans te krijgen."

De supporters van Liverpool hebben maandag overigens ook hun onvrede geuit over de plannen. Er werden spandoeken bij het eigen stadion Anfield opgehangen. Voor aanvang van Leeds United - Liverpool vloog er eveneens een vliegtuigje boven Elland Road, het stadion van Leeds United. Achter het vliegtuig stond de tekst #SayNoToSuperLeague.