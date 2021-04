ADO Den Haag wordt dankzij overnameakkoord verlost van Chinezen

Maandag, 19 april 2021 om 20:51 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 20:55

ADO Den Haag krijgt mogelijk een Amerikaanse eigenaar. United Vansen (UVS), de huidige Chinese eigenaar van de Eredivisionist, heeft een akkoord bereikt met het Amerikaanse Otium Group/Neltex Sports over een overname, zo meldt onder meer Voetbal International. Als de overgang doorgaat, dan betalen de Amerikanen 7 à 7,5 miljoen euro voor ADO Den Haag.

UVS is al lange tijd op zoek naar een nieuwe eigenaar voor ADO Den Haag. Otium Group, een vastgoedbedrijf uit de Verenigde Staten, onderhandelde al eerder zelfstandig over de overname van de club, maar kwam toen niet tot een akkoord. Nu het bedrijf ook Neltex Sports, een bedrijf dat professionele honkbal- en voetbalteams bezit en exploiteert, in de overname heeft betrokken is een principeakkoord bereikt. Er zijn nog geen handtekeningen gezet en de overname is dan ook niet helemaal definitief.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Donderdag volgt het kort geding dat ADO Den Haag tegen zijn huidige eigenaar heeft aangespannen. De club uit de Hofstad meent nog recht te hebben op twee miljoen euro en hopen dit middels een kort geding van de Chinezen te kunnen krijgen. Chris Woerts zegt in Veronica Inside dat ADO Den Haag de rechtszaak tegen UVS met zekerheid gaat winnen, omdat de Chinezen bij aanvang van dit seizoen getekend zouden hebben voor het bedrag.

Woerts denkt dat de opluchting groot zal zijn als ADO inderdaad in Amerikaanse handen valt. "Ze hebben met iedereen gesproken die ook maar een euro in de zak had zitten", aldus de sportmarketeer. "Ze moesten er namelijk echt vanaf. Als ze failliet verklaard zouden worden, dan ben je klaar en krijg je niets." Volgens Woerts zou de proflicentie van ADO Den Haag bij een faillissement niet volledig verdwijnen. "Nee, die licentie zou dan teruggaan naar de moederclub, HFC. De curator zal vervolgens de schulden proberen in te lossen, waarna ADO weer zou moeten beginnen in de Derde Divisie. En dat wilden ze voorkomen."