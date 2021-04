‘Sergio Agüero is zeer dicht bij het ondertekenen van tweejarig contract’

Maandag, 19 april 2021 om 20:21 • Jeroen van Poppel

Sergio Agüero is zeer dicht bij een overgang naar Barcelona, zo meldt het doorgaans goed geïnformeerde TyC Sports. De 32-jarige Argentijn, die transfervrij gaat vertrekken bij Manchester City, is na 'intensieve onderhandelingen' zo goed als akkoord over een tweejarig dienstverband in het Camp Nou, zo klinkt het.

Barcelona heeft behoefte aan aanvallende versterkingen, maar heeft tegelijkertijd niet de financiële slagkracht om hoge vergoedingen te betalen. Ronald Koeman zal het komende zomer daarom moeten stellen met transfervrije spelers, waarvan Agüero dus vermoedelijk de eerste wordt. De entourage van de aanvaller van Manchester City heeft de afgelopen tijd 'intensief onderhandeld' met onder meer Joan Laporta. De nieuwe voorzitter van Barcelona verwacht binnenkort het definitieve jawoord van Agüero, zo verzekert de Argentijnse sportzender.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Agüero heeft naar verluidt ook de optie om naar Juventus te vertrekken. De Italiaanse grootmacht heeft een economisch voordeel ten opzichte van Barcelona en biedt de clubtopscorer aller tijden van Manchester City ook een hoger salaris. Ondanks de financiële kwestie geeft Agüero de voorkeur aan een vertrek naar Barça, waar hij mogelijk samen gaat spelen met zijn vriend en landgenoot Lionel Messi.

TyC Sports weet dat de beslissing van Agüero om naar Catalonië te verhuizen gevolgen kan hebben voor de toekomst van Messi. De 33-jarige Argentijn beschikt zoals bekend over een aflopend contract bij Barcelona en heeft zich nog niet uitgelaten over zijn toekomstplannen. Messi onderhoudt een uitstekende relatie met Agüero, met wie hij ook veelvuldig samenspeelde in het Argentijnse nationale elftal.