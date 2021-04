Oranje en EK-deelnemers keihard geraakt bij invoering Super League

Dinsdag, 20 april 2021

Spelers die gaan uitkomen in de aangekondigde Super League worden geweerd van het EK en WK, zo heeft UEFA-voorzitter Alexander Ceferin laten weten in gesprek met Marca. De Europese voetbalbond is net als de FIFA en tal van andere voetbalbonden fel tegen de komst van de nieuwe competitie. Met een dreigement hoopt de Europese voetbalbond de komst van de ESL tegen te houden. Mocht Ceferin daad bij woord voegen, dan mist het Nederlands elftal een groot aantal sleutelspelers op het EK. Engeland, Frankrijk, Italië en Spanje zouden het hardst geraakt worden.

“Voetballers die in actie komen in de Super League mogen niet deelnemen aan WK's en EK's. Ze mogen niet uitkomen in de nationale ploeg”, aldus Ceferin in een snoeihard statement. De vraag is voorlopig of het plan al gevolgen heeft voor het EK van komende zomer. Ceferin zei enkel dat de spelers in zijn ogen 'zo snel mogelijk' verbannen moeten worden. "We nemen de situatie nog steeds door met onze juristen." Wanneer internationals daadwerkelijk geweerd worden, dan heeft het Nederlands elftal een groot probleem. Bondscoach Frank de Boer zal in dat geval zijn beste spelers moeten missen. De Boer is echter niet de enige bondscoach die met de handen in het haar zit zodra Ceferin daad bij woord voegt.

AC Milan, Arsenal, Atlético Madrid, Chelsea, Barcelona, Internazionale, Juventus, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Real Madrid en Tottenham Hotspur zijn de clubs die de Super League opzetten. Een overzicht per land van alle internationals in dienst van deze clubs die het EK op hun buik kunnen schrijven, wanneer we de woorden van Ceferin moeten geloven. In onderstaand overzicht zijn alleen de internationals meegenomen die reeds hun debuut hebben gemaakt in de nationale ploeg. Landen met minder dan vijf internationals spelend bij clubs van de Super League staan niet in het overzicht.

Nederland: 8 internationals

De Boer zou in totaal acht volwaardig Oranje-internationals moeten missen. Alle internationals die spelen bij de betreffende clubs komen in aanmerking voor een basisplaats in het Nederlands elftal. Het gaat om: Virgil van Dijk (Liverpool), Georginio Wijnaldum (Liverpool), Donny van de Beek (Manchester United), Nathan Aké (Manchester City), Steven Bergwijn (Tottenham Hotspur), Matthijs de Ligt (Juventus), Stefan de Vrij (Internazionale) en Frenkie de Jong (Barcelona).

Vijf spelers op deze elftalfoto kunnen fluiten naar het EK als de Super League ingevoerd wordt en Ceferin zich aan zijn woord houdt.

België: 8 internationals

Alexis Saelemaekers (AC Milan), Yannick Carrasco (Atlético Madrid), Romelu Lukaku (Internazionale), Divock Origi (Liverpool), Kevin De Bruyne (Manchester City),Thibaut Courtois (Real Madrid), Eden Hazard (Real Madrid), Toby Alderweireld (Tottenham Hotspur).

Denemarken: 5 internationals

Simon Kjaer (AC Milan), Martin Braithwaite (Barcelona), Andreas Christensen (Chelsea), Christian Eriksen (Internazionale), Pierre-Emile Höjbjerg (Tottenham Hotspur).

Duitsland: 7 internationals

Bernd Leno (Arsenal), Marc-André ter Stegen (Barcelona), Antonio Rüdiger (Chelsea), Kai Havertz (Chelsea), Timo Werner (Chelsea), Ilkay Gündogan (Manchester City), Toni Kroos (Real Madrid).

Engeland: 28 internationals

Fikayo Tomori (Chelsea), Calum Chambers (Arsenal), Kieran Trippier (Atlético Madrid), Ben Chilwell (Chelsea), Reece James (Chelsea), Mason Mount (Chelsea), Callum Hudson-Odoi (Chelsea), Tammy Abraham (Chelsea), Joe Gomez (Liverpool), Trent Alexander-Arnold (Liverpool), Jordan Henderson (Liverpool), Alex Oxlade-Chamberlain (Liverpool), John Stones (Manchester City), Kyle Walker (Manchester City), Phil Foden (Manchester City), Raheem Sterling (Manchester City), Dean Henderson (Manchester United), Harry Maguire (Manchester United), Phil Jones (Manchester United), Luke Shaw (Manchester United), Marcus Rashford (Manchester United), Mason Greenwood (Manchester United), Joe Hart (Tottenham Hotspur), Eric Dier (Tottenham Hotspur), Danny Rose (Tottenham Hotspur), Harry Winks (Tottenham Hotspur), Dele Alli (Tottenham Hotspur), Harry Kane (Tottenham Hotspur).

De Engelse bondscoach Gareth Southgate zou weinig internationals overhouden.

Frankrijk: 19 internationals

Alexandre Lacazette (Frankrijk), Thomas Lémar (Atlético Madrid), Kurt Zouma (Chelsea), N’Golo Kanté (Chelsea), Olivier Giroud (Chelsea), Clément Lenglet (Barcelona), Samuel Umtiti (Barcelona), Ousmane Dembélé (Barcelona), Antoine Griezmann (Barcelona), Adrien Rabiot (Juventus), Aymeric Laporte (Manchester City), Benjamin Mendy (Manchester City), Paul Pogba (Manchester United), Anthony Martial (Manchester United), Raphaël Varane (Real Madrid), Ferland Mendy (Real Madrid), Hugo Lloris (Tottenham Hotspur), Tanguy Ndombélé (Tottenham Hotspur), Moussa Sissoko (Tottenham Hotspur).

Italië: 16 internationals

Gianluigi Donnarumma (AC Milan), Alessio Romagnoli (AC Milan), Davide Calabria (AC Milan), Sandro Tonali (AC Milan), Emerson (Chelsea), Jorginho (Chelsea), Alessandro Bastoni (Internazionale), Andrea Ranocchia (Internazionale), Danilo D’Ambrosio (Internazionale), Matteo Darmian (Internazionale), Nicolò Barella (Internazionale), Roberto Gagliardini (Internazionale), Stefano Sensi (Internazionale), Leonardo Bonucci (Juventus), Giorgio Chiellini (Juventus), Federico Bernardeschi (Juventus).

Kroatië: 6 internationals

Ante Rebic (AC Milan), Sime Vrsaljko (Atlético Madrid), Mateo Kovacic (Chelsa), Marcelo Brozovic (Internazionale), Ivan Perisic (Internazionale), Luka Modric (Real Madrid).

Portugal: 10 internationals

Cédric Soares (Arsenal), João Félix (Atlético Madrid), Trincão (Barcelona), Cristiano Ronaldo (Juventus), Diogo Jota (Liverpool), Rúben Días (Manchester City), João Cancelo (Manchester City), Bernardo Silva (Manchester City), Alex Telles (Manchester United), Bruno Fernandes (Manchester United).

Spanje: 29 internationals

Héctor Bellerín (Arsenal), Dani Ceballos (Arsenal), Mario Hermoso (Atlético Madrid), Marcos Llorente (Atlético Madrid), Koke (Atlético Madrid), Saúl Níguez (Atlético Madrid), Vitolo (Atlético Madrid), Kepa Arrizabalaga (Chelsea), Marcos Alonso (Chelsea), César Azpilicueta (Chelsea), Jordi Alba (Barcelona), Sergio Busquets (Barcelona), Pedri (Barcelona), Ansu Fati (Barcelona), Álvaro Morata (Juventus), Thiago Alcántara (Liverpool), Eric García (Manchester City), Rodri (Manchester City), Ferran Torres (Manchester City), David de Gea (Manchester United), Juan Mata (Manchester United), Sergio Ramos (Real Madrid), Nacho Fernández (Real Madrid), Daniel Carvajal (Real Madrid), Álvaro Odriozola (Real Madrid), Isco (Real Madrid), Marco Asensio (Real Madrid), Lucas Vázquez (Real Madrid), Sergio Reguilón (Tottenham Hotspur).

Het lijkt onwaarschijnlijk dat deze internationals daadwerkelijk niet in actie mogen komen op het EK. Toch dient het dreigement van Ceferin serieus genomen worden. De UEFA wil er alles aan doen om de Super League te voorkomen en sluit de snoeiharde sancties niet uit. Via verschillende kanalen heeft de bond de dreigementen naar buiten gebracht. Chelsea, Manchester City en Real Madrid worden mogelijk zelfs per direct uit het huidige Champions League-seizoen gehaald vanwege hun betrokkenheid bij het oprichten van de Super League. "Dat verwacht ik", zei UEFA-bestuurslid en voorzitter van de Deense voetbalbond Jesper Möller maandag tegenover de Deense omroep DR.

Aanstaande vrijdag komt het uitvoerend comité van de UEFA bijeen om te vergaderen over de komst van de Super League en de gevolgen daarvan. "Ik verwacht dat de twaalf clubs vrijdag zullen worden verbannen", aldus Möller, die enorme consequenties voorziet. "Ik verwacht dat spelerscontracten automatisch zullen vervallen wanneer clubs worden verbannen van de Europese voetbalbond. Dan zijn de spelers transfervrij en kunnen ze ervoor kiezen om te gaan spelen voor een club die deel uitmaakt van ons systeem van solidariteit en gemeenschap." Möller benadrukte dat de UEFA direct zal ingrijpen in het huidige Champions League-seizoen. "De clubs gaan eruit, en ik verwacht dat dat vrijdag zal gebeuren, en dan moeten we kijken hoe we de Champions League kunnen afmaken", aldus de Deen.