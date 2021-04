Spelers van Manchester United reageren woedend op Super League-plannen

Maandag, 19 april 2021

De spelersgroep van Manchester United heeft maandag een noodbijeenkomst gehad met voorzitter Ed Woodward, zo weet de Daily Mail te melden. De spelers zijn woedend over de plannen van de club om deel te nemen aan de Super League. Tot overmaat van ramp heeft de selectie het nieuws via de media moeten ontdekken, daar United voorafgaand aan de bekendmaking over de deelname aan de nieuwe competitie niets had gecommuniceerd.

Op het trainingscomplex van United had de ploeg van trainer Ole Gunnar Solskjaer contact met Woodward via Zoom om de situatie door te nemen. Op afstand maakte de voorzitter de plannen van de club duidelijk aan het team, dat het nieuws al eerder via de media had meegekregen. De manier van communiceren en de inhoud van de mededeling zou ‘zeer slecht’ ontvangen zijn door de spelersgroep. “We hebben gedaan wat voor de club het beste is”, zou Woodward hebben gezegd.

Meerdere spelers waren absoluut not amused met de poging van de voorzitter om de gemoederen tot bedaren te brengen. Iemand die zeker niet te spreken is over de Super League-plannen van the Red Devils is Bruno Fernandes. De middenvelder maakt via Instagram duidelijk dat hij niet achter de ideeën van zijn werkgever staat. "Dromen zijn niet te koop", reageerde Fernandes via een Instagram Story op een kritische foto van Wolverhampton Wanderers-aanvaller Daniel Podence.

Eerder op de dag werd Woodward ook al door het slijk gehaald door UEFA-president Aleksander Ceferin. “Ik heb niet veel contact met hem gehad, maar hij (Woodward, red.) belde me afgelopen donderdag met de mededeling dat hij zeer tevreden is met de geplande hervormingen van de Champions League. Hij zei dat hij hervormingsplannen volledig ondersteunt en dat hij alleen over financial fair play wil praten. Maar hij heeft duidelijk al iets anders getekend”, aldus Ceferin, die teleurgesteld is ‘slangen zo dicht bij te hebben’.