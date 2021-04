Naci Ünüvar haalt opgelucht adem na onderzoek aan gekwetste knie

Maandag, 19 april 2021 om 19:29 • Jeroen van Poppel

De knieblessure van Naci Ünüvar valt relatief mee, zo meldt Ajax Showtime. De aanvallende middenvelder van Ajax hoeft niet onder het mes en is vermoedelijk vier tot zes weken uitgeschakeld. Ünüvar verdraaide zaterdag met Jong Ajax in duel met FC Eindhoven (3-0 verlies) zijn knie en ging huilend van het veld.

Ünüvar onderging maandag onderzoek aan zijn knie in het Amsterdam UMC. Daaruit is gebleken dat de kruisbanden en meniscus van de zeventienjarige middenvelder intact zijn. Wel is er kapselschade aan de knie ontstaan, waardoor Ünüvar tot zes weken moet toekijken. Het seizoen 2020/21 is daarmee over voor het jeugdproduct van Ajax, dat desalniettemin blij zal zijn dat een operatie niet nodig is.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Op Instagram reageerde Ünüvar zaterdag al kort op zijn blessure. “Je moet op je sterkst zijn als je je het zwakste voelt”, schreef hij in het Engels. Ünüvar is op Youri Regeer, Neraysho Kasanwirjo en Enric Llansana na de speler die dit seizoen de meeste wedstrijden namens Jong Ajax in de Keuken Kampioen Divisie speelde. In 29 duels was hij goed voor 7 doelpunten en 1 assist.