‘Frenkie de Jong omzeilt tegenstanders zoals Cruijff een miljoen keer deed’

Maandag, 19 april 2021 om 19:06 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 19:11

Frenkie de Jong deed zaterdag in de gewonnen finale van de Copa del Rey tegen Athletic Club (0-4) denken aan Johan Cruijff, zo is althans de mening van Willem Vissers. De journalist van De Volkskrant maakt in zijn column voor De Volkskrant de gewaagde vergelijking tussen de huidige middenvelder van Barcelona en de legendarische oud-voetballer. "Ik heb echt geprobeerd om niet te denken dat Johan Cruijff daar liep. Maar dat is dus niet gelukt", aldus Vissers.

De Jong leverde tegen Athletic twee prachtige assists en maakte zelf een kopdoelpunt, een prestatie die de voormalig Ajacied in de Spaanse media al een tien opleverde. Vissers kon de gedachte aan Cruijff niet tegenhouden bij het zien van De Jong. "Het ging vanzelf. Frenkie de Jong verovert de bal op een druk middenveld op de rechterflank en vertrekt voor een dribbel, voor een avontuur dat hem voert naar de hoek van het veld. Tien aanrakingen. Alleen al hoe hij de bal afpakt, is zo sierlijk. Lichaam ertussen gedraaid. Kost nauwelijks kracht."

Vissers genoot van de treffer die De Jong maakte in de bekerfinale. "Dan binnenkant, buitenkant, rechts, links; het hele scala aan basistechniek komt voorbij, op volle snelheid, verpakt in gemak. Hij omzeilt tegenstanders met de buitenkant, buitenom, zoals Cruijff het één miljoen keer deed, speelt Mikel Balenziaga met een speels tikje met buitenkant rechts door de benen en is dan dus ergens diep op de flank beland. Wat nu? Even kijken. Bal naar Pedri en dan gaat het weer snel. Lenglet, Alba op links. En dan is De Jong alweer in het centrum om de voorzet na de stuit knap in te koppen."

De Jong speelde dit seizoen regelmatig als centrumverdediger, maar zijn rol tegen Ahtletic past hem volgens Vissers het best. "Begonnen als rechtshalf en overal mogen zijn, dan is hij op zijn best. Hij krijgt een 10 in Spanje en dat is terecht. Vaker bij het doel komen en scoren, dat vraagt trainer Koeman van hem. Hij luistert. Natuurlijk, zo dominant is hij lang niet altijd, maar Frenkie de Jong is een voetballer die cynisme naar een andere wereld verjaagt. Hij is de lach van het voetbal, in een wereld met veel clubs die wachten tot de tegenstander een fout maakt en profiteren. Voor die stijl zijn genoeg liefhebbers te vinden, maar ik houd van voetbal om het spel, om de schoonheid en de betovering, de ontspanning en de durf tot aanvallen."