‘Real Madrid, Chelsea en City worden per direct uit Champions League gezet’

Maandag, 19 april 2021 om 18:26 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 18:51

Real Madrid, Chelsea en Manchester City zullen waarschijnlijk per direct uit de Champions League worden gezet vanwege hun betrokkenheid bij de oprichting van een afgescheiden Super League. "Dat verwacht ik", zegt UEFA-bestuurslid en voorzitter van de Deense voetbalbond Jesper Möller tegenover de Deense omroep DR.

Vrijdag komt het uitvoerend comité van de UEFA bijeen om te vergaderen over de komst van de Super League. "Ik verwacht dat de twaalf clubs vrijdag zullen worden verbannen", aldus Möller, die enorme consequenties voorziet. "Ik verwacht dat spelerscontracten automatisch zullen vervallen wanneer clubs worden verbannen van de Europese voetbalbond. Dan zijn de spelers transfervrij en kunnen ze ervoor kiezen om te gaan spelen voor een club die deel uitmaakt van ons systeem van solidariteit en gemeenschap."

Möiller benadrukt dat de UEFA direct zal ingrijpen in het huidige Champions League-seizoen. "De clubs gaan eruit, en ik verwacht dat dat vrijdag zal gebeuren, en dan moeten we kijken hoe we de Champions League kunnen afmaken", aldus de Deen, die de gedachten achter het Super League-concept zowel hebzuchtig als egoïstisch noemt.

Eerder op de dag kondigde UEFA-voorzitter Aleksander Ceferin ook al sancties aan tegen de Super League. "Voor deze clubs draait het niet om solidariteit, nee, het draait maar om één ding: geld", zei de Sloveense bestuurder. "De spelers die gaan meedoen aan de Super League, zullen verbannen worden van het WK en het EK. Ze zullen niet voor hun nationale elftal kunnen uitkomen."

Volgens het huidige schema in de Champions League speelt Real Madrid op 27 april de eerste wedstrijd in de halve finale thuis tegen Chelsea. Paris Saint-Germain ontvangt een dag later Manchester City. De returns zijn een week later.