Michael van Praag haalt uit: ‘Ordinaire leugenaar, bedrieger en verrader’

Maandag, 19 april 2021 om 17:47 • Dominic Mostert • Laatste update: 17:52

Michael van Praag, lid van het uitvoerend comité van de UEFA, heeft geen goed woord over voor de rol van medebestuurslid Andrea Agnelli bij de oprichting van de Super League. Via een tweet haalt Van Praag uit naar Agnelli, die een van de nieuwe vicevoorzitters is binnen de organisatiestructuur van het nieuwe toernooi.

"Nou, mijn laatste UEFA-bestuursvergadering was wel een bijzondere", schrijft Van Praag, die tijdens de vergadering in Montreux afzwaaide als bestuurslid. "Mijn medebestuurslid Agnelli, die er natuurlijk niet was, ontmaskert zichzelf als een ordinaire leugenaar, bedrieger en verrader. Deze derde break-away-poging is los van de inhoud echt schandalig gegaan." Maandag werd Agnelli door UEFA-voorzitter Aleksander Ceferin al een 'slang' genoemd: hij had nog nooit iemand meegemaakt die 'zó vaak en zó onophoudelijk liegt'.

Agnelli is aangesteld als een van de vicevoorzitters van de Super League. De huidige preses van Juventus maakt net als Van Praag deel uit van het uitvoerend comité van de UEFA en is bovendien de leider van European Club Association, het orgaan dat de Europese clubteams vertegenwoordigt. Ceferin en Agnelli waren goed bevriend; de UEFA-preses werd in 2019 nota bene peetvader van de toen zes maanden oude dochter van Agnelli. Ze leken dan ook bondgenoten te zijn, maar hun wegen scheiden nu nadrukkelijk.

"Onze vergadering was rustig en beheerst", blikte Van Praag eerder op de maandag terug in gesprek met de Volkskrant. "Iedereen in de vergadering sprak schande van de ontwikkelingen, maar de UEFA zal de opties eerst eens rustig bekijken. Voor vrijdag is er een extra vergadering uitgeschreven." Van Praag is daar niet meer bij aanwezig. Zijn opvolger als KNVB-voorzitter, Just Spee, wordt dinsdag vermoedelijk gekozen in het bestuur van de UEFA en zal de vergadering dan bijwonen.