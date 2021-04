Engelse media openbaren dikke ontslagpremie van José Mourinho

Maandag, 19 april 2021 om 17:25 • Dominic Mostert

De Engelse media hebben maandagmiddag nieuwe details gepubliceerd over het ontslag van José Mourinho bij Tottenham Hotspur. De trainer had een doorlopend contract tot medio 2023 met een jaarsalaris van omgerekend 11,6 miljoen euro. Zijn 'oprotpremie' komt daarom uit op maximaal 23,2 miljoen euro, vermoedt de Daily Mail. Mourinho is officieel met gardening leave, wat inhoudt dat hij wordt doorbetaald tot het moment dat het contract afloopt óf hij een nieuwe baan vindt.

Het besluit om Mourinho te ontslaan viel Daniel Levy erg zwaar, verzekert The Telegraph. Het was een langgekoesterde wens van de voorzitter om Mourinho aan te stellen; in 2007 deed Levy al een eerste poging. Niet geheel verrassend was de preses daarom de laatste persoon die nog overtuigd moest worden van de noodzaak om Mourinho te ontslaan. In februari werd Levy intern al ingefluisterd dat hij er goed aan zou doen om een nieuwe trainer aan te stellen. Er was steeds meer weerstand tegen het 'winnen-ten-koste-van-alles-experiment', zoals The Telegraph de tactiek beschrijft die Mourinho erop nahoudt.

Intern werd gevreesd dat het veldspel niet geaccepteerd zou worden door supporters, wanneer die weer naar het stadion mogen. Bovendien was er verdeeldheid tussen Mourinho en enkele spelers. Levy wilde aanvankelijk vasthouden aan Mourinho en geloofde erin dat hij de club nog zou kunnen leiden naar Champions League-deelname, via een plek in de top vier van de Premier League of door de Europa League te winnen. Inmiddels is de top vier van de competitie echter ver weg voor de nummer zeven en bovendien was Dinamo Zagreb te sterk in de zestiende finale van de Europa League.

Levy liet twee weken geleden aan 'naasten' nog weten dat hij geen plannen had om voor het eind van het seizoen een wisseling van de wacht door te voeren. Maar het puntenverlies tegen Everton (2-2) van vrijdag bracht ook Levy op andere gedachten. Tottenham heeft nu een achterstand van vijf punten op nummer vier West Ham United. The Spurs spelen zondag tegen Manchester City in de finale van de EFL Cup en Levy vond het belangrijk dat er voor die wedstrijd al iets gebeurde. Jeugdtrainer Ryan Mason en assistent Chris Powell zullen voorlopig de honneurs waarnemen op de bank.

Tottenham bestrijdt dat het ontslag van Mourinho te maken heeft met de aankondiging van de Super League, al kunnen de inkomsten uit dat toernooi wel nuttig zijn om de enorme ontslagpremie van de Portugees op te hoesten. De resultaten en het veldspel waren de voornaamste redenen voor zijn ontslag. Verder stonden niet alle spelers meer achter hem. Er leefden binnen de spelersgroep zorgen over de manier waarop Mourinho een aantal spelers opzij heeft geschoven. Dat begon al in de seizoensopener tegen Everton, toen Dele Alli tot grote verrassing van de spelersgroep in de pauze werd gewisseld.

Verder zijn spelers als Danny Rose, Harry Winks, Steven Bergwijn, Serge Aurier en Gareth Bale op verschillende momenten genegeerd door Mourinho. Bale kwam vrijdag tegen Everton niet van de bank af. De onvrede werd vorige maand, na de verloren Europa League-wedstrijd tegen Dinamo Zagreb (3-0), al blootgelegd door doelman Hugo Lloris. "We zijn een ambitieuze club, maar het team belichaamt op dit moment slechts wat er gebeurt binnen de club. Het ontbreekt aan een basis en aan fundamenten", zei Lloris. "Het moeilijkste in het voetbal is om je als team op te stellen. Je moet het team blijven ondersteunen, ongeacht wat de trainer besluit. Als je het team alleen ondersteunt als je in de basiself staat, zorgt dat voor problemen voor het team."