Ceferin maakt ‘slangen’ Agnelli, Woodward en Gazidis met de grond gelijk

Maandag, 19 april 2021 om 15:15 • Dominic Mostert • Laatste update: 15:24

Aleksander Ceferin heeft in duidelijke bewoordingen afstand genomen van de Super League. De voorzitter van de UEFA noemt het plan van twaalf Europese grootmachten 'schandelijk en egoïstisch'. Met het plan 'spugen' de clubs 'alle voetbalfans in het gezicht', voegt Ceferin er maandagmiddag aan toe tijdens een persconferentie. Hij maakt duidelijk dat spelers van deelnemende clubs uitgesloten zullen worden van interlandtoernooien als het EK en WK.

"Voor deze clubs draait het niet om solidariteit, nee, het draait maar om één ding: geld", zei de Sloveense bestuurder. "De spelers die gaan meedoen aan de Super League, zullen verbannen worden van het WK en het EK. Ze zullen niet voor hun nationale elftal kunnen uitkomen." De vraag is voorlopig of het plan al gevolgen heeft voor het EK van komende zomer. Ceferin zei enkel dat de spelers in zijn ogen 'zo snel mogelijk' verbannen moeten worden. "We nemen de situatie nog steeds door met onze juristen."

Het artikel gaat verder onder de video Managers reageren op European Super League aankondiging: 'Ik wist nergens van' Meer videos

Oranje-internationals Virgil van Dijk, Georginio Wijnaldum, Donny van de Beek, Nathan Aké, Steven Bergwijn, Matthijs de Ligt, Stefan de Vrij, Frenkie de Jong behoren tot de spelers die bij de twaalf initiatiefnemers onder contract staan. Zij hebben nog niet gereageerd op de plannen. Enkele andere topspelers deden dat wel, onder wie Ander Herrera en Mesut Özil. "Kinderen groeien op met de droom om het WK en de Champions League te winnen, niet een Super League. Het plezier van topwedstrijden is dat ze maar één of twee keer per jaar plaatsvinden, niet elke week. Dit is echt heel moeilijk te begrijpen voor alle voetbalfans die er zijn", schreef Özil bijvoorbeeld op Twitter.

Ceferin haalt tevens uit naar Andrea Agnelli, de voorzitter van Juventus, Ed Woodward, de vicevoorzitter van Manchester United, en Ivan Gazidis, directeur van AC Milan. Hij noemt de clubbestuurders 'slangen'. "Ik begin met Ed Woodward. Hij belde me donderdagavond om te zeggen dat hij heel tevreden is over de nieuwe opzet van de Champions League. Hij had toen duidelijk al zijn jawoord gegeven aan een ander plan. Andrea Agnelli is de grootste teleurstelling van allemaal. Ik wil niet te persoonlijk worden, maar ik heb nooit iemand gezien die zó vaak en zó onophoudelijk liegt. Ik heb hem zaterdag gesproken en toen gaf hij aan dat het slechts geruchten waren en dat er niks aan de hand was. Toen hing hij op."

"We wisten niet dat er zulke slangen om ons heen werkten, maar dat weten we nu wel", haalt Ceferin uit. "Ik heb in mijn leven veel meegemaakt. Ik heb 24 jaar als strafrechtadvocaat gewerkt. Maar ik heb nooit iemand als hij meegemaakt. Ik kan niet voldoende benadrukken hoe zeer iedereen verenigd is tegen dit schandelijke, egoïstische, door hebzucht ingegeven voorstel. We roepen iedereen op om ons te steunen, terwijl wij alles doen om ervoor te zorgen dat dit nooit gaat gebeuren."

Agnelli is aangesteld als een van de vicevoorzitters van de Super League. De huidige voorzitter van Juventus maakt deel uit van het uitvoerend comité van de UEFA en is bovendien de leider van European Club Association, het orgaan dat de Europese clubteams vertegenwoordigt. Hij leek een bondgenoot van UEFA-voorzitter Ceferin, maar hun wegen scheiden nu nadrukkelijk. Zondag schreef de Daily Mail al dat Ceferin woedend was door het 'verraad' van Agnelli. Ceferin werd in 2019 nota bene peetvader van de toen zes maanden oude dochter van Agnelli.