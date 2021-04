De twintig opvallende woorden in het Super League-statement van Juventus

Maandag, 19 april 2021 om 12:33 • Dominic Mostert • Laatste update: 13:18

Twaalf topclubs hebben de oprichting van een Super League zondagnacht bevestigd, maar het statement van Juventus bevat een opvallende passage die afwijkt van de statements van andere 'founding clubs'. De regerend kampioen van Italië heeft een zin toegevoegd waarin de grote onzekerheid rond het project wordt erkend. Italiaanse media stellen dat Juventus als beursgenoteerde club verplicht is aandeelhouders ervan te verwittigen dat de komst van een Super League allerminst vaststaat.

In Italië worden twintig woorden uit het Engelstalige communiqué uitgelicht: The Company cannot assure that the project will be eventually successfully launched or predict the exact timing of the project. Ofwel: "Het bedrijf (Juventus, red.) kan niet garanderen dat het project daadwerkelijk wordt gelanceerd of precies voorspellen wanneer het project van de grond komt." De zinsnede wordt voorafgegaan met een verklaring dat 'de oprichters hun best zullen doen om het project zo snel mogelijk te implementeren'. Maar, zo geeft Juventus aan het eind van het statement toe: "Het bedrijf heeft niet alle benodigde middelen om tot in detail vast te stellen wat de invloed van de Super League zal zijn op de financiële gesteldheid (van Juventus)."

In de officiële aankondiging van de Super League werd melding gemaakt van een startkapitaal van 3,5 miljard euro. Dat bedrag wordt evenredig verdeeld over alle 'founding clubs', zo is het idee. Momenteel zijn dat er twaalf, maar dat aantal kan nog oplopen. "Juventus verwacht dat de Super League op de lange termijn waardevol is voor de club en voor de voetbalindustrie als geheel", schrijft la Vecchia Signora ook in het statement. AC Milan, Arsenal, Atlético Madrid, Chelsea, Barcelona, Internazionale, Juventus, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Real Madrid en Tottenham Hotspur hebben al hun jawoord gegeven aan de komst van een Super League. Bayern München, Borussia Dortmund en Paris Saint-Germain zouden niet akkoord zijn gegaan.

Champions League

Het uitvoerend comité van de UEFA heeft maandag unaniem gestemd voor de nieuwe Champions League-opzet. De competitie wordt vanaf het seizoen 2024/15 uitgebreid van 32 naar 36 clubs, die in één grote poule worden ingedeeld. Iedere club speelt daarin tien wedstrijden. Na de tien duels wordt een balans opgemaakt, waarna duidelijk wordt welke clubs doorgaan naar de eindfase van de nieuwe Champions League. De acht bovenste ploegen zullen doorgaan naar de knock-outfase van het miljardenbal. Via play-offs is het voor de zestien clubs die volgen (de nummers 9 tot en met 24) mogelijk om alsnog een plaats te veroveren voor de volgende ronde. Met de goedkeuring van de plannen biedt de UEFA onmiddellijk tegengas aan de Super League.