Super League nu al afgeschoten: ‘Waar halen ze het lef vandaan?’

Maandag, 19 april 2021 om 12:12 • Rian Rosendaal • Laatste update: 12:31

Rio Ferdinand gruwelt van het feit dat Manchester United wenst deel te nemen aan de Super League. De oud-verdediger van the Red Devils vindt dat de plannen voor een competitie met louter Europese topclubs enorm schadelijk is voor de toekomst van het voetbal. Ferdinand denkt dat clubs als Manchester United alleen maar kijken naar het financiële plaatje en het sportieve gedeelte uit het oog verliezen.

Ferdinand is van mening dat Manchester United, Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City en Tottenham Hotspur, de clubs die zich willen losmaken van de Premier League, gestraft dienen te worden. "Honderd procent", zo klinkt het in de studio van BT Sport. "Dit voelt voor mij echt als een oorlog tegen het voetbal, deze plannen van de clubs om op een andere manier verder te gaan. Ik vind het een schande en het is echt beschamend te noemen. En het druist volledig in tegen alles waar het voetbal voor staat", zo foetert de boze en hevig teleurgestelde Ferdinand.

"Er wordt door de topclubs die met deze plannen rondlopen helemaal geen rekening gehouden met de geschiedenis en met de mensen die bij de clubs lager in de pyramide werkzaam zijn", vervolgt de gewezen stopper van Manchester United zijn keiharde analyse. "Het is een regelrechte schande, ik kan het niet geloven. Waar halen ze het lef vandaan om dit te doen, helemaal in de tijd waarin we nu leven met deze wereldwijde pandemie? Over de hele wereld hebben mensen het heel erg moeilijk en deze mensen denken alleen maar aan hun eigen belang. Ze brengen hun plannen vervolgens ook nog eens doodleuk naar buiten, echt schandalig."

Ferdinand zet vervolgens grote vraagtekens bij de opzetting en de invulling van de Super League. "Het feit dat er geen competitie-element is gaat volledig in tegen alles waar het voetbal om draait. Degradatie, promotie, beloond worden voor een overwinning, de consequenties aanvaarden van een nederlaag. Dat alles is zeer waardevol voor de sport die we zo liefhebben. Het laat ook duidelijk zien dat deze mensen helemaal geen verstand hebben van de voetbalsport. Alleen de zakelijke kant is nog belangrijk, verder niets. De mensen lager in de voetbalpyramide tellen niet meer mee, daar wordt niet meer aan gedacht. Ik kan er echt niet over uit", aldus de verontwaardigde analist uit Engeland.

Dat Manchester United zich wil aansluiten bij de clubs die de Super League op poten willen zetten is voor Ferdinand extra pijnlijk. "Ik schaam me gewoon voor de hele situatie", erkent de voormalig stopper van de grootmacht uit Manchester. "De manier van werken van de eigenaren van de club is al geruime tijd voer voor discussie, maar deze situatie, waarin de andere clubs voor dood worden achtergelaten, dat is echt heel erg beschamend. Het is voor mij echt niet te bevatten. Ik ben een supporter van Manchester United en hou zielsveel van deze club, maar dit is voor mij niet te verklaren en ik zal de plannen dan ook absoluut niet steunen."