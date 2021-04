Naoufal Bannis: ‘Ik heb die uitspraak van Advocaat omgezet in motivatie’

Donderdag, 22 april 2021 om 00:00 • Chris Meijer • Laatste update: 17:23

De Keuken Kampioen Divisie geldt al decennialang als kraamkamer voor binnen- en buitenlandse talenten en ook dit seizoen lopen er op het tweede niveau weer veel voetballers met potentie rond. Voetbalzone, de officiële mediapartner van de Keuken Kampioen Divisie, licht wekelijks een van deze talenten uit, met deze keer aandacht voor Naoufal Bannis, die zichzelf bij FC Dordrecht klaarstoomt voor een doorbraak bij Feyenoord.

Door Chris Meijer

Naoufal Bannis sloft de hoofdtribune van het Riwal Hoogwerkers Stadion op. De negentienjarige spits houdt even halt bij een gettoblaster, die ondanks dat er ogenschijnlijk niemand in het stadion is zo hard staat dat je er bijkans gehoorbeschadiging van kunt oplopen als je er een aantal minuten in de buurt gaat zitten. Na een paar seconden aan wat knopjes te hebben gerommeld, daalt de stilte in. “Zo, dat is beter”, grijnst Bannis, terwijl hij een stoeltje opzoekt. Hij voelt zich uitermate op zijn gemak aan De Krommedijk. “De eerste twee weken was het wel even wennen. Kijk, Het is een wereld van verschil met Feyenoord. Qua voetbal, maar ook qua accommodatie. Je moet bijna alles zelf regelen, terwijl bij Feyenoord alles voor je geregeld wordt.” Bannis lacht. “Als de bal in de sloot gaat, moet je hem zelf gaan halen. Dat soort dingen.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Tot januari wist Bannis niet heel veel beter. Feyenoord haalde de geboren Hagenaar in 2016 weg bij ADO Den Haag. “Ik speel bijna mijn hele leven al bij Feyenoord. Feyenoord is bijna mijn alles. In de jeugd zijn er clubs geweest die me wilden wegkapen bij Feyenoord, maar daar ben ik nooit op ingegaan. Mijn doel is altijd geweest om te debuteren bij Feyenoord en eerste spits te worden, dat is nog steeds zo”, zegt hij met een glimlach. Bannis doorliep de laatste jaren van de jeugdopleiding van Feyenoord en groeide uit tot jeugdinternational in de succesvolle lichting die in 2019 het EK Onder-17 won en enkele maanden later op het WK als vierde eindigde. Vorig seizoen debuteerde hij op zijn zeventiende in het Eredivisie-duel met Sparta Rotterdam (2-2) onder Jaap Stam (‘jammer genoeg heeft hij het niet zo lang volgehouden bij Feyenoord’) in het eerste elftal.

Bannis werkte bij Feyenoord Onder-19 twee jaar samen met Dirk Kuyt: “Ik had een hele goede band met Dirk Kuyt, een fantastische trainer en een fantastisch mens. Hij gaf ons heel veel vertrouwen, we konden heel goed met hem opschieten. Grapjes buiten het veld, dat soort dingen.”

Het vertrek van Stam en de daarmee gepaarde komst van Dick Advocaat veranderde aanvankelijk zijn perspectief. Advocaat stuurde Bannis halverwege vorig seizoen met Marouan Azarkan en Achraf El Bouchataoui terug naar de Onder-19. Een hele harde klap, zo noemt Bannis dat nu zelf. Advocaat had enkele maanden eerder al gezegd dat de jeugdspelers ‘nog niet goed genoeg waren’ om op de bank plaats te nemen. “Natuurlijk raakte dat me, daarom ben ik extra voor mezelf gaan werken. Om uiteindelijk het tegendeel te bewijzen, ik heb het omgezet in motivatie.” Bannis heeft het afgelopen jaar, in zijn eigen woorden, veel aan zichzelf gewerkt. Buiten de club om werkt hij drie keer per week met een personal trainer aan zijn fysieke gesteldheid. Want hij kent en begrijpt de twijfels die daarover bestaan.

“Het klopte wat men zei: fysiek was ik er nog niet helemaal klaar voor. Daarom ben ik hier, om fysiek sterker te worden. Dat mensen zeggen dat ik fysiek tekort kom, vormt nu een motivatie om nóg meer gas te geven. Ik wil het maximale eruit halen wat ik in me heb. Investeren in jezelf hoort daar zeker bij. Ik kwam bij Feyenoord als eerste op de club, om krachttraining te doen.” Bij dat investeren hoort ook het werken met een mental coach. Die lessen deden hem in januari tot de conclusie komen dat een huurperiode bij FC Dordrecht geenszins een stap terug zou zijn. “Veel mensen zien het als een stap achteruit, maar zo zie ik het niet. Dit is gewoon een manier om me te ontwikkelen. In eerste instantie zag ik het zelf wel als een stap achteruit. Alleen ben ik erover gaan nadenken: je gaat in een halfjaar veel spelen, sterker worden en komt als een betere speler terug. Het hoort bij het proces. Als je overal positief tegenaan kijkt, ga je ook beter voetballen.”

Bannis betreedt het veld tijdens de uitwedstrijd tegen Dinamo Tibilisi in de voorronde van de Europa League, zijn tweede officiële optreden voor Feyenoord.

“Het belangrijkste waren speelminuten, het maakt niet uit waar. Als je een goede speler bent, kun je jezelf overal laten zien. Hoe moeilijk dat ook is. Misschien was dit ook niet de makkelijkste stap, maar het is wel het beste gebleken. Ik speel wekelijks twee of drie keer, dat is het maximale”, gaat Bannis verder. Bij Feyenoord hoefde hij in de tweede seizoenshelft niet direct op speelminuten te rekenen. Bannis begon het seizoen in de Onder-21, dat door de coronapandemie sinds september geen wedstrijden meer speelt en pas een aantal weken weer in groepsverband mag trainen. “Ik raakte de bal amper aan in de eerste maanden van het seizoen.” Advocaat haalde hem eind oktober terug bij de eerste selectie doordat Nicolai Jörgensen en Robert Bozeník op dat moment geblesseerd waren en Dylan Vente niet fit genoeg werd bevonden.

“Ik heb die kans met beide handen aangegrepen. Elke minuut is mooi meegenomen, dus ik ben Advocaat sowieso dankbaar dat ik mezelf heb mogen laten zien. Ook al waren het geen hele wedstrijden. Als jonge jongen droom je ervan om minuten te maken in Feyenoord 1, ook al zijn het er vijf of tien. Dat is beter dan niks, al helemaal als je achttien bent.” In de uitwedstrijd tegen FC Emmen bracht Advocaat Bannis al in de eerste helft in het veld, als de vervanger van de geblesseerde Steven Berghuis. Hij bezorgde Feyenoord in blessuretijd een 2-3 overwinning met zijn eerste officiële doelpunt. “Ik zag negentig plus op het scorebord en dacht: nee, ik móét ‘m maken. Volgens mij had ik daarvoor al een kans gemist. Die laatste bal kwam. Ja, ik kon het niet geloven. Alle emoties kwamen eruit. Ik heb na die wedstrijd veel aandacht gekregen. Positief, maar ook kritisch. Natuurlijk word je gretiger, wil je steeds meer.”

Bannis viert de winnende treffer tijdens het duel tussen FC Emmen en Feyenoord (2-3), zijn eerste doelpunt in de hoofdmacht van de Rotterdammers.

Een maand na zijn eerste doelpunt volgde in ieder geval al een beloning in de vorm van een nieuw, tot medio 2023 lopend contract. “We waren al een tijdje bezig met een contract en ik wist dat ik bij Feyenoord zou blijven. Het is een mooie beloning als je een week na je eerste goal je tweede contract tekent. Of ik daardoor meer kansen had verwacht? Uiteindelijk ligt het allemaal aan de trainer. Als het nu niet komt, komt het later wel. Ik blijf in mezelf geloven en wacht tot ik een kans krijg. Tot die tijd zal ik keihard blijven werken.” Maar vormde de winterse komst van Lucas Pratto in dat opzicht geen extra teleurstelling? “Concurrentie hoort bij voetbal, daar word je alleen maar scherper en beter van. Bij elke club halen ze concurrenten”, antwoordt Bannis correct. Toch lijkt de kans juist daardoor klein dat hij in de tweede seizoenshelft aan spelen was toegekomen. Advocaat geeft doorgaans de voorkeur aan Bryan Linssen in de punt van de aanval ten faveure van de echte spitsen Jörgensen, Bozeník en Pratto. “Je weet nooit of ik nog minuten had gekregen, maar ik ben tevreden dat ik deze stap heb gezet. Ik ben fitter dan dat ik bij Feyenoord was.”

De fysiek sterke Keuken Kampioen Divisie levert Bannis waardevolle lessen op, temeer omdat FC Dordrecht in de staart van de ranglijst voor de punten vecht. “Bij Feyenoord speel je altijd op de helft van de tegenstander, dat is hier niet het geval. Je moet geduld hebben, soms krijg je één kans en daarvoor moet je scherp zijn. Daar leer ik van, ik hoop dat het me helpt om bij Feyenoord die ene kans er direct in te prikken”, knikt Bannis, terwijl hij even over het veld tuurt. Zijn eerste velddoelpunt voor FC Dordrecht liet even op zich wachten. Tot de uitwedstrijd tegen De Graafschap van drie weken geleden schoot Bannis twee strafschoppen binnen, maar op De Vijverberg was hij de grote uitblinker met twee goals en een assist in het verrassend met 0-3 gewonnen duel. “In het begin was ik alleen maar op zoek naar doelpunten, maar dat ging mijn spel in de weg zitten. Dan ben je net niet scherp genoeg, is een aanname net verkeerd. Ik ben me meer gaan focussen op andere dingen: loopacties, aannames, sterk zijn in de duels. Als je dat goed voor elkaar hebt, komen de goals vanzelf. Veel mensen kijken bij een spits alleen naar zijn goals. Ik kijk nu niet per se naar mijn goals, maar meer naar mijn ontwikkeling, of ik sterker word, wedstrijdritme, aannames.”

“Ik merk dat ik fysiek stappen heb gemaakt, mentaal ben ik sterker geworden. Meer volwassen, vind ik. Bij Feyenoord was ik nog een beetje speels. Ik werk keihard om sterker terug te komen bij Feyenoord en ik kan niet wachten tot het zover is”, klinkt het vastberaden. Komende zomer wachten er nieuwe kansen, als Arne Slot Advocaat opvolgt. “Slot is een hele goede trainer, hij heeft zich bij AZ bewezen met jonge spelers en ik hoop dat ik mijn kans zal krijgen. Daar acht ik mezelf wel klaar voor. Het is lang geleden dat er een spits doorbrak in Feyenoord 1, dat wil ik voor de supporters graag laten zien.”

Naam: Naoufal Bannis

Geboortedatum: 11 maart 2002

Club: FC Dordrecht (gehuurd van Feyenoord)

Positie: spits

Sterke punten: techniek, snelheid, inzicht