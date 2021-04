‘Laten we hopen dat Ihattaren een topper wordt en geen tweede Aissati’

Maandag, 19 april 2021 om 11:01 • Rian Rosendaal

Ismaïl Aissati voelt er weinig voor om de lastige situatie van Mohamed Ihattaren bij PSV uitgebreid en publiekelijk te bespreken. De voormalig middenvelder van de Eindhovense club denkt dat het beter is om de spelmaker van PSV voorlopig met rust te laten. De inmiddels 32-jarige Aissati hoopt vurig dat Ihattaren na zijn actieve loopbaan kan terugkijken op een schitterende carrière.

"Ik denk dat we hem vooral even met rust moeten laten", concludeert Aissati maandag in een uitgebreid interview met de NOS. "Het is een Marokkaanse jongen uit Utrecht. Iedereen is trots op hem, ik ook. Ik hoop dat hij gelukkig is en we aan het eind van zijn carrière kunnen zeggen dat het een topper was. Laten we hopen dat hij geen tweede Aissati wordt", aldus de ervaren middenvelder, die net als Ihattaren uit Utrecht komt maar de speler van PSV niet persoonlijk kent.

Aissati brak zelf jaren geleden door bij PSV en veel mensen dachten destijds dat hij een grootse loopbaan tegemoet ging. Hij bereikte ondanks een periode bij Ajax echter nooit de absolute top en speelde in Rusland en Turkije bij enkele kleinere clubs. "Soms waren aanbiedingen uit een ander land sportief gezien beter, maar was het geld minder. Dan koos ik voor het geld", geeft de voormalig PSV'er ruiterlijk toe. "Daar sta ik nog steeds achter. Ik heb liever dat mijn familie het goed heeft dan ikzelf."

Tot begin maart stond Aissati onder contract bij het Turkse Adana Demirspor. "Maar de laatste tijd begon ik de familie echt te missen." De routinier laat zijn contract ontbinden en keerde terug naar het door hem zo geliefde Utrecht, waar hij regelmatig praat met generatiegenoot Ibrahim Afellay. "Hij kon wel met de druk omgaan en heeft een topcarrière gehad", zegt Aissati over de speler die onder meer voor Barcelona uitkwam. "Ik vind het mooiste aan hem dat hij altijd zichzelf is gebleven, ondanks dat hij in de absolute top heeft gespeeld. Hij is geen macho met een grote auto. Ibi is Ibi, dat zegt men ook hier in Utrecht. Dat vind ik geweldig."

Aissati weet niet of er voor hem nog een laatste kunstje inzit in de herfst van zijn loopbaan. "Het moet iets interessants zijn voor mij en mijn familie. Ik ga niet meer naar het Midden-Oosten, China of Amerika. Ik hoop op een Nederlandse club. Het moet wel een team zijn die wil voetballen. Ik ben geen speler die achter zijn man aan rent", zo brengt de clubloze middenvelder zijn wensen naar voren. "Wat ik doe als FC Utrecht belt? Daar hebben ze mij helemaal niet nodig, joh. Zij hebben geweldige middenvelders. Al denk ik wel dat ik daar nog mee kan, hoor. We zullen zien. Mocht er niets komen, dan heb ik een mooie carrière gehad", besluit Aissati zijn relaas.