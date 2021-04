Woerts zet streep door Super League: ‘Dat gaat niet door, het is kansloos’

Maandag, 19 april 2021 om 10:36 • Yanick Vos • Laatste update: 10:45

Chris Woerts weet zeker dat de Super League er niet gaat komen. De sportmarketeer legde vanochtend bij Veronica Inside uit dat de aankondiging van de nieuwe competitie door twaalf Europese topclubs volgens hem een manier is om meer rechten en invloed te krijgen op het nieuwe format van de Champions League. “Ik denk niet dat het kans van slagen heeft”, aldus Woerts.

Woerts noemt het ‘heel onwaarschijnlijk’ dat de Super League daadwerkelijk opgezet gaat worden. “Ik denk dat het meer powerplay is om meer rechten te krijgen en meer invloed te krijgen op de nieuwe Champions League die vanaf 2024 gespeeld gaat worden.” De UEFA vergadert maandag over een nieuwe opzet van de Champions League. Onder meer de groepsfase komt er waarschijnlijk anders uit te zien en het plan is om het deelnemersveld van 32 clubs uit te breiden naar 36 clubs.

“Ze zeggen dat het ongeveer vijf miljard euro per jaar gaat opleveren”, vervolgde Woerts over de plannen van de Super League. Tot dusver zijn twaalf clubs naar buiten getreden over deelname aan de competitie. De organisatie rekent op uitbreiding naar in totaal twintig clubs. “En dat bedrag wordt door twintig clubs verdeeld. Waarvan weer een deel teruggaat naar de UEFA voor solidariteitsbetalingen en andere clubs die niet mee mogen doen. En ze gaan ook een Winner League starten zodra het kan. Het gaat om geld, dat is duidelijk.”

De UEFA verzet zich tegen de komst van de Super League. Gedreigd wordt om alle deelnemers aan de Super League uit te sluiten van de nationale competities. “Het grappige is dat als je naar de reglementen van de UEFA kijkt, daar duidelijk staat dat je mag deelnemen aan Europese toernooien maar je niet mee hoeft te doen. Als je je niet inschrijft doe je gewoon niet mee. Als Ajax zich kwalificeert voor de Champions League en zegt: joh, voor de lol slaan we een jaartje over, dan is er niks aan de hand. Dat is nu een beetje powerplay dat gespeeld wordt. Want het grappige is wel: van Boris Johnson tot weet ik wie allemaal, iedereen is tegen. Maar toen het over Qatar ging (WK 2022, red.) hoorde je ze niet.”

Een van de clubs die deelname aan de Super League is bevestigd is Arsenal. “Zij staan negende in de Premier League. Waar gaat dit nog over, Chris? Dit slaat toch helemaal nergens op?”, vroeg presentator Wilfred Genee aan Woerts. “De clubs willen zekerheid en dat is de powerplay die ze spelen. De clubs willen zekerheid dat zij ieder jaar mee kunnen doen aan de Champions League. Zij zeggen: we betalen de spelers een vermogen aan salaris, maar we moeten elke keer maar afwachten of we ons kwalificeren voor de Champions League. Zij willen hun plek gegarandeerd, de clubs uit de top vijf landen. En die gaan ze ook krijgen, dat zal vandaag bekend worden gemaakt", aldus Woerts.

Volgens Woerts zal de Super League er niet komen. “Dat weet ik zeker, dat gaat niet door. Het is kansloos. Je kan wel zeggen dat je vijf miljard gaat binnenhalen en driehonderd miljoen euro per club gaat betalen, maar het moet nog steeds tv-rechten opleveren en de fans moeten naar de stadions komen. Op papier is het businessplan mooi, maar papier is geduldig. Je kunt allemaal mooie getallen op papier invullen, maar de praktijk moet uitwijzen of supporters naar het stadion komen en of de televisiemaatschappijen geïnteresseerd zijn.”