Voetbalwereld reageert verslagen op overlijden Willy van der Kuijlen

Maandag, 19 april 2021 om 09:58 • Rian Rosendaal • Laatste update: 10:47

De voetbalwereld reageert geschokt op het overlijden van PSV-icoon Willy van der Kuijlen (74). De reacties op de dood van de topscorer aller tijden in de Eredivisie stromen maandagochtend binnen. Onder meer Ajax, Feyenoord, AZ en voormalig KNVB-voorzitter Michael van Praag hebben via Twitter gereageerd op het nieuws van het overlijden van Van der Kuijlen, een van de beste spelers uit de geschiedenis van het Nederlandse voetbal.

De records van Willy van der Kuijlen zijn zo griezelig indrukwekkend. Ze zullen in de moderne tijd nooit, maar dan ook nooit meer worden verbroken. Hij is hét PSV-icoon. En niet alleen dat, het was een hartstikke aardige, bescheiden en gewone mens. Wars van sterallures. RIP.