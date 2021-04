‘Ik ben er op zich niet bang voor dat Ajax de Super League in wil’

Maandag, 19 april 2021 om 09:38

De KNVB heeft vooralsnog geen signalen ontvangen dat Ajax interesse heeft om deel te nemen aan de Super League. Secretaris-generaal Gijs de Jong van de voetbalbond laat aan het Algemeen Dagblad weten er ook niet voor te vrezen dat de Amsterdammers de nieuwe competitie in willen.

AC Milan, Arsenal, Atlético Madrid, Chelsea, Barcelona, Internazionale, Juventus, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Real Madrid en Tottenham Hotspur presenteerden afgelopen nacht een plan voor het opzetten van de Super League. Er is nog ruimte voor drie andere clubs in de gesloten competitie. “Ik heb tot op heden geen signalen dat Ajax interesse heeft”, aldus De Jong tegenover het dagblad.

De UEFA vergadert maandag in Zwitserland over voorgestelde hervormingen van de Champions League. De Jong is namens de KNVB aanwezig bij de vergadering waarin wordt besloten over veranderingen in het miljardenbal vanaf het seizoen 2024/25. Bij de nieuwe opzet wordt de traditionele groepsfase afgeschaft. Daarnaast is het plan om het deelnemersveld uit te breiden van 32 naar 36 clubs.

“We zijn met Ajax, PSV, AZ, Vitesse, FC Utrecht en de Eredivisie CV opgetrokken in dit hele dossier”, aldus De Jong. “Erik van Spanje, strategisch adviseur van Ajax, was één van de mensen die met het voorstel van een ‘Zwitsers format’ voor de Champions League kwam. Dat maakt deel uit van de plannen die nu op tafel liggen. Dus nee, ik ben er op zich niet bang voor dat Ajax mogelijk de Super League in wil.”

“Maar als de wereld zich ontwikkelt, zullen mensen ook opnieuw naar hun kansen kijken”, vervolgt De Jong. “Daarom is het zo jammer dat het voorstel van de Super League juist de solidariteit in Europa zo doorkruist.” De komst van de Super League leidt tot veel weerstand in de voetbalwereld. Desondanks verwacht Sky Italia dat de nieuwe competitie al in augustus van dit jaar van start kan gaan.