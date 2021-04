PSV-icoon Willy van der Kuijlen (74) overleden

Maandag, 19 april 2021 om 09:00 • Rian Rosendaal • Laatste update: 10:46

Willy van der Kuijlen is op 74-jarige leeftijd overleden, zo maakt PSV maandagochtend wereldkundig. De voormalig aanvaller is met 308 doelpunten in 528 competitiewedstrijden topscorer aller tijden van de Eindhovense club, een prestatie die hem de titel 'Mister PSV' opleverde. Daarnaast is hij met 311 treffers de all-time topscorer in de Eredivisie. Van der Kuijlen, die al enige tijd aan de ziekte van Alzheimer leed, was ook na zijn actieve loopbaan nog jarenlang in verschillende functies werkzaam voor PSV. De verslagenheid in het Philips Stadion is dan ook groot te noemen.

Van der Kuijlen, geboren op 6 december 1946 in Helmond, begon zijn spelersloopbaan bij de lokale club HVV, waar de topschutter in 1962 zijn debuut in het betaald voetbal maakte. Wat volgde waren 46 doelpunten in 44 wedstrijden, waarna de overstap richting PSV volgde. Vanaf 1964 droeg Van der Kuijlen achttien seizoenen lang het shirt van PSV. Skiete Willy, zoals zijn bijnaam luidt, veroverde in Eindhoven drie landstitels, tweemaal de TOTO KNVB Beker en de UEFA Cup in 1978. Aan het einde van zijn carrière speelde de oud-spits nog korte tijd voor MVV Maastricht en het Belgische Overpelt.

???? seizoenen, ?????? competitiewedstrijden, ?????? goals. Geen enkele speler zal de prestaties van clubicoon Van der Kuijlen bij PSV ooit evenaren.#MisterPSV pic.twitter.com/bwTCinYXDA — PSV (@PSV) April 19, 2021

Na het beëindigen van zijn loopbaan keerde Van der Kuijlen, in 1966, 1970 en 1974 topscorer van de Eredivisie, terug bij zijn grote liefde PSV. De geboren Helmonder dient de club als jeugdtrainer, scout en assistent-trainer. Hij is daarnaast ambassadeur van PSV en is steevast aanwezig bij de presentatie van nieuwe spelers. "Geen enkele speler zal de prestaties van Van der Kuijlen bij PSV ooit evenaren. De spits is en blijft voor altijd topscorer van PSV en de Eredivisie", looft PSV de clubicoon in de verklaring op de website. "PSV is dankbaar voor alles dat Van der Kuijlen aan de club heeft bijgedragen. De club wenst iedereen die zich betrokken voelt bij PSV en de nabestaanden van Willy in het bijzonder, veel sterkte en kracht toe."

De topscorer aller tijden in de Eredivisie kende overigens geen grote carrière als international van het Nederlands elftal. Van der Kuijlen kwam uiteindelijk tot slechts 22 interlands (7 doelpunten). De gewezen topschutter nam met Oranje nooit deel aan een groot toernooi. Van der Kuijlen zette een punt achter zijn interlandloopbaan omdat hij zich niet langer thuisvoelde in het Oranje dat werd gedomineerd door Johan Cruijff en verschillende andere spelers van Ajax.