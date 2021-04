‘Die Super League gaat het levenslicht zien, onder welke vlag ook’

Maandag, 19 april 2021 om 08:43 • Yanick Vos • Laatste update: 09:06

Valentijn Driessen is ervan overtuigd dat de aangekondigde Super League er hoe dan ook gaat komen. Het nieuwe format, dat vanaf medio 2022 in werking zou moeten treden, werd zondag aangekondigd door twaalf Europese topclubs. De UEFA, FIFA en voetbalbonden van de nationale competities verzetten zich fel tegen de komst van de nieuwe competitie. Driessen denkt dat verzetten zinloos is.

AC Milan, Arsenal, Atlético Madrid, Chelsea, Barcelona, Internazionale, Juventus, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Real Madrid en Tottenham Hotspur zijn de founding clubs van de Super League. Verwacht wordt dat er nog drie clubs aansluiten voorafgaand aan het eerste seizoen. Bayern München, Borussia Dortmund en Paris Saint-Germain zouden deelname hebben geweigerd. De Daily Mail weet echter te melden dat Bayern, RB Leipzig en FC Porto klaarstaan om zich bij de founding clubs te voegen.

De UEFA en FIFA willen de komst van de Super League tegenhouden en dreigen spelers en clubs uit te sluiten van deelname aan nationale competities, het WK en EK. Driessen kan echter wel begrip opbrengen voor het opzetten van een competitie die de beste clubs weghaalt bij de Champions League. “Het powerplay van de heersende elite valt te begrijpen, want aan hun bestaansrecht – lees: verdienmodel – wordt gemorreld”, schrijft Driessen in zijn column voor De Telegraaf. “De Europese bekertoernooien en het WK en EK zorgen voor gigantische inkomsten, die volgens de beoogde deelnemers aan de Super League niet eerlijk worden verdeeld. Te veel geld blijft hangen waar het niet thuishoort, vinden de werkgevers, die wel voor alle kosten opdraaien.”

Driessen benadrukt dat het allemaal draait om geld. Hij stelt dat alle partijen elkaar moeten vinden in welk scenario dan ook. De harde opstelling van de FIFA, UEFA, nationale bonden en competities kan volgens hem ‘gerust met een korrel zout worden genomen’. “Wat zijn hun competities waard zonder topspelers van clubs, die deelnemen aan de Super League? Een WK, EK of Champions League devalueert enorm zonder topspelers als Messi, Ronaldo en in de toekomst Frenkie de Jong, Mbappé, Haaland en Gravenberch.” Driessen stelt dat het een illusie is te veronderstellen dat topspelers niet voor het grote geld gaan.

De komst van de Super League is volgens Driessen een logische vervolgstap van de evolutie van het voetbal. “Deze evolutie, dit natuurlijke proces, valt uiteindelijk door niets en niemand te stoppen. Die Super League gaat het levenslicht zien. Onder welke vlag ook. Is het niet in 2022, dan een paar jaar later. Wie niet mee wil, haakt af.”