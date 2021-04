Onana wil nog in gesprek met Ajax: ‘De rvc wil een deal binnen één dag’

Maandag, 19 april 2021 om 06:50 • Yanick Vos • Laatste update: 07:33

André Onana staat er nog altijd voor open om zijn contract bij Ajax te verlengen. Dat laat zijn zaakwaarnemer Albert Botines weten in een reactie aan De Telegraaf. Directeur voetbalzaken Marc Overmars liet zondag voorafgaand aan de bekerfinale tussen Ajax en Vitesse (2-1) weten dat de onderhandelingen gestopt zijn, maar volgens de belangenbehartiger van de 25-jarige doelman steekt de vork anders in de steel. Volgens Botines wil de raad van commissarissen ‘binnen één dag’ een deal sluiten, terwijl het kamp-Onana bereid is om verder te onderhandelen.

“De stand van zaken is eigenlijk niet super goed. We komen er niet uit, nee. Dat betekent dat we gestopt zijn met de onderhandelingen”, zei Overmars zondag tegenover ESPN over de onderhandelingen met Onana. De keeper staat tot medio 2022 onder contract. Als beide partijen er niet uitkomen, loopt hij in de zomer van volgend jaar transfervrij de deur uit. Botines is op de hoogte van de uitspraken van Overmars. “Dat had ik inmiddels via de media ook vernomen”, laat de zaakwaarnemer weten aan de krant. Hij denkt wel te weten waar het standpunt van Overmars vandaan komt. “Marc begrijpt de situatie, maar de rvc pusht om snel een deal te sluiten, wil dat binnen één dag.”

Ajax heeft Onana een voorstel gedaan tot aan de zomer van 2024. De geschorste keeper zet in op een contract tot medio 2023. “Er zijn wat verschillen van mening, geen grote. Marc doet het goed”, aldus Bodines. Hij heeft Ajax via de mail een aantal suggesties gedaan. De rvc wil direct een antwoord, maar in dat geval geven Onana en Botines geen groen licht. “Wij zijn bereid verder te praten. En als dat niet gebeurt, zien we wel waar de toekomst van André ligt en wanneer.”

Valentijn Driessen zegt in een video op de website van De Telegraaf dat hij denkt dat de woorden van Overmars in de media ‘onderhandelingstactieken zijn’. “Niet zozeer de directie, maar meer de raad van commissarissen willen liever vandaag dan morgen die handtekening. Onana en zijn zaakwaarnemer willen zich niet onder druk laten zetten.” Driessen denkt dat Ajax en Onana wel weer met elkaar in gesprek gaan. “Voor eind mei wordt die arbitragezaak verwacht en teken die tijd hebben ze weer een paar keer met elkaar om de tafel gezeten.”