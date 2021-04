Memphis Depay schiet Olympique Lyon eigenhandig naar belangrijke zege

Zondag, 18 april 2021 om 22:53 • Chris Meijer

Olympique Lyon blijft nadrukkelijk meedoen in de strijd om de Franse landstitel. Les Gones maakten op bezoek bij FC Nantes - de nummer voorlaatst van de Ligue 1 - geen fout: 1-2. Grote man aan de zijde van Olympique Lyon was Memphis Depay, die door twee doelpunten zijn seizoenstotaal in de competitie naar achttien tilt en zijn ploeg daarmee in het spoor van Lille OSC, Paris Saint-Germain en AS Monaco houdt.

Lille liet vrijdagavond in eigen huis verrassend punten liggen tegen Montpellier, dat de koploper van de Ligue 1 op 1-1 hield. PSG (3-2 zege op Saint-Étienne) en Monaco (0-3 zege op Girondins de Bordeaux) profiteerden zondagmiddag al van het puntverlies van les Dogues. Olympique Lyon kon de achterstand op Lille terugbrengen naar drie punten en kende in Nantes een voortvarend begin, want al na vijf minuten spelen stond er een voorsprong op het scorebord.

Lucas Paquetá vond met een steekpass Depay in het strafschopgebied. De aanvoerder verschalkte de uitgekomen doelman Alban Lafont met een snelle voetbeweging en plaatste de bal in de verre hoek. Nadat Maxence Caqueret een mogelijkheid onbenut had gelaten, kregen de bezoekers met 37 minuten op de klok een buitenkans om de marge te verdubbelen. Karl Toko Ekambi werd gevloerd door Lafont. Depay mocht aanleggen vanaf elf meter en maakte geen fout: 0-2. Ondanks een mogelijkheid voor Paquetá werd de score voor rust niet verder opgevoerd.

Depay en Ekambi lieten in de eerste fase van de tweede helft na om de wedstrijd definitief te beslissen. Nantes bleef daardoor in leven en kwam na 61 minuten spelen terug in de wedstrijd. Lyon-doelman Anthony Lopes keerde in eerste instantie nog op fraaie wijze een kopbal van Randal Kolo, maar was kansloos op de rebound van Nicolas Pallois. Met nog een kwartier te gaan, was Olympique Lyon dicht bij de 1-3. Fábio haalde echter een inzet van Islam Slimani van de lijn. Ondanks dat Houssem Aouar nog een kans naliet om het duel in het slot te gooien, slaagde Olympique Lyon erin om de overwinning over de streep te trekken.