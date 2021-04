Gehavend Real Madrid morst punten en ziet Atlético Madrid uitlopen

Zondag, 18 april 2021 om 22:52 • Dominic Mostert

Real Madrid heeft zondagavond puntenverlies opgelopen in de strijd om het kampioenschap in Spanje. De nummer twee van LaLiga kwam in de uitwedstrijd tegen Getafe niet tot scoren (0-0) en heeft nu drie punten achterstand op Atlético Madrid, dat eerder op de zondag met 5-0 won van Eibar. Barcelona staat derde, met twee punten achterstand op Real en nog een wedstrijd tegoed.

Zondag werd bekend dat Zinédine Zidane slechts over twaalf veldspelers zou kunnen beschikken, nadat Federico Valverde in verplichte zelfisolatie ging na contact met iemand die het coronavirus had. Met name in de verdediging had Zidane problemen: Raphaël Varane, Sergio Ramos, Ferland Mendy, Nacho Fernández, Daniel Carvajal en de tot rechtsback omgetoverde Lucas Vázquez ontbraken om uiteenlopende redenen. Mede door de grote personele problemen haalde Zidane jeugdspelers Pablo Ramón, Miguel Gutiérrez, Antonio Blanco bij de selectie voor het duel met Getafe.

Het artikel gaat verder onder de video Koeman na bekerwinst: 'Messi was weer van wereldklasse' Meer videos

Serieuze kansen op een openingsdoelpunt waren er zeker, met name in de eerste helft. Jaime Mata schoot in de zesde minuut van dichtbij bijna raak uit de draai; een minuut later belandde de bal op de dij van Mathías Olivera na een indraaiende vrije trap, maar vlak voor Thibaut Courtois kwam Olivera niet tot een doelpoging. Aan de overzijde werd een doelpunt van Real afgekeurd wegens buitenspel. Mariano Díaz omspeelde doelman David Soria na een splijtende steekpass van Éder Militão en rondde af, maar stond volgens de arbitrage net buitenspel toen hij werd gelanceerd.

Halverwege de eerste helft haalde Real opgelucht adem toen Mata met een achterwaartse kopbal de paal trof, waarna Getafe ternauwernood voorkwam dat Díaz er 0-1 van maakte na een voorzet van Marcelo. Na een klein uur redde Courtois op een inzet van Enes Ünal. Halverwege de tweede helft maakte Karim Benzema zijn entree bij Real, maar echte kansen om zich te onderscheiden kreeg hij niet. Courtois had wel een fraaie redding op Nemanja Maksimovic in huis, vlak voordat contact tussen Militão en Ángel Rodríguez niet leidde tot een penalty.