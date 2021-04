Rondo reageert op tweets van Pierre van Hooijdonk: ‘Zou hij gehackt zijn?’

Zondag, 18 april 2021 om 22:31

Pierre van Hooijdonk liet zich vrijdag op Twitter uitermate kritisch uit over het spel van NAC Breda, naar aanleiding van het met 3-3 gelijkgespeelde duel met Roda JC Kerkrade. De tweets van de oud-voetballer en tevens vader van NAC-spits Sydney van Hooijdonk passeren zondagavond de revue in het praatprogramma Rondo van Ziggo Sport. Ruud Gullit is van mening dat Van Hooijdonk zich niet op een dergelijke manier moet uitlaten.

“Directe promotie kun je vergeten, maar Steijn heeft wel een basis voor de nacompetitie wat mij betreft. Er zit veel meer lijn in dan tijdens de afgelopen wedstrijden”, schreef Levien den Boer, voorzitter van fansite B-Side Rats, na het duel met Roda op Twitter. “Slaap lekker verder.. De enige lijnen die erin zitten zijn de lijnen van het veld”, reageerde Van Hooijdonk. Den Boer voegde toe dat Sydney van Hooijdonk eerder gebracht had moeten worden, maar dat er sprake was van een ‘logisch aanvalsplan’.

Wat was dat dan buiten lange ballen naar de 2 spitsen ?

Met het hoogste spelersbudget en dit 10 maanden op de mat leggen. Supporters hebben in zowel in het stadion als ESPN 34 wedstrijden NIKS gezien waar Nac voor staat. — Pierre van Hooijdonk (@pierrevh17) April 16, 2021

“Wat was dat dan buiten lange ballen naar de twee spitsen? Met het hoogste spelersbudget en dit tien maanden op de mat leggen. Supporters hebben in zowel in het stadion als ESPN 34 wedstrijden NIKS gezien waar NAC voor staat”, schreef Van Hooijdonk. Presentator Jack van Gelder haalt de tweets van Van Hooijdonk aan in Rondo: “Nu ben je Pierre van Hooijdonk, jouw zoon speelt bij NAC en hij doet het goed. Want als hij speelt, scoort hij heel veel. Volgens mij is hij topscorer.”

Het artikel gaat verder onder de video Highlights | Wolfsburg - Bayern München | Weghorst maakt 19e competitietreffer Meer videos

“Maar hij staat er niet altijd in”, zegt Ruud Gullit. Sydney van Hooijdonk speelde dit seizoen voorlopig 24 officiële wedstrijden voor NAC, waarvan 13 als basisspeler en waarin hij goed was voor 13 doelpunten en 2 assists. Van Gelder: “Daar krijgt Pierre als vader zo ongelofelijk de tandjes over in. ‘Waar waren de lange ballen naar de twee spitsen? Met het hoogste spelersbudget en dit tien maanden op de mat leggen’. Nou, kijk er zelf maar naar. Pierre is echt voor zijn kind aan het opkomen.”

“Hij moet dit niet gaan doen, want het is altijd aan de trainer. Je vindt het alleen vervelend dat een trainer de ontwikkeling van jouw zoon in de weg zit, omdat hij een ander idee heeft. Dat is heel moeilijk te vatten. Hij moet dit niet doen”, stelt Gullit. “Zou hij gehackt zijn?”, zo vraagt Jan van Halst zich vervolgens af. Marco van Basten herkent Van Hooijdonk niet in deze tweets. “Ik vind dit niets voor Pierre van Hooijdonk. Ik vind dit een hele vreemde manier...”