Leicester City verzekert zich van de eerste FA Cup-finale sinds 1969

Zondag, 18 april 2021 om 21:42 • Mart van Mourik • Laatste update: 21:42

Leicester City heeft zich zondagavond verzekerd van een ticket voor de finale van de FA Cup. De ploeg van trainer Brendan Rodgers had aan een doelpunt van Kelechi Iheanacho genoeg om af te rekenen met Southampton: 1-0. Het is voor het eerst sinds het seizoen 1968/69 dat the Foxes in de finale van het bekertoernooi staan. Op 15 mei is Chelsea de tegenstander in de eindstrijd.

De teams begonnen erg terughoudend aan de ontmoeting op Wembley, waar alleen Ayoze Pérez in het openingskwartier een kans kreeg. Nadat Youri Tielemans de bal veroverde op het middenveld werd Pérez enkele passes later in stelling gebracht, maar de aanvaller schoot rakelings over het doel. Halverwege de eerste helft kwam ook Jamie Vardy in een kansrijke positie. De clubtopscorer speelde zich vrij op de hoek van het zestienmetergebied, maar het schot dat volgde werd door Jannik Vestergaard voldoende van richting veranderd om de angel eruit te halen.

Na een klein half uur spelen werd Vardy opnieuw in stelling gebracht na een combinatie met Pérez; de aanvaller was echter onnauwkeurig in de afronding en schoot over. Het was een van de laatste wapenfeiten van de eerste helft. Southampton had voor rust weinig in de melk te brokkelen. Vijf minuten na de pauze noteerden the Saints hun eerste kans van de wedstrijd via Vestergaard, die rakelings over kopte uit een voorzet van James Ward-Prowse.

Iheanacho doet 't weer! ?? Een enorm belangrijke goal van de Nigeriaan ?? Leicester City komt op een 1-0 voorsprong in de halve finale van de FA Cup ??#ZiggoSport #FACup #LEISOU pic.twitter.com/mXagiaPlNm — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) April 18, 2021

In de 55ste minuut werd de impasse doorbroken door Leicester. Vardy haalde na een uitstekende rush over de linkerflank de achterlijn, waarna hij de bal teruglegde op Iheanacho. Hoewel zijn schot in eerste instantie nog geblokt werd door Vestegaard, vond de aanvaller in de herkansing alsnog de openingstreffer: 1-0. Southampton probeerde zich via Ibrahima Diallo en Che Adams nog terug te knokken in de wedstrijd, maar Leicester wist de zege over de streep te trekken.