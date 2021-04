Van Basten kritisch op Ajacied: ‘Je kan je op niveau niet zo laten piepelen’

Zondag, 18 april 2021 om 20:51

Devyne Rensch wordt in het programma Rondo van Ziggo Sport aangewezen als de schuldige voor de tegentreffer die Ajax moest incasseren in de met 2-1 gewonnen bekerfinale tegen Vitesse. De achttienjarige rechtsback van de Amsterdammers liet Loïs Openda lopen en zag de Belgische spits op aangeven van Armando Broja de gelijkmaker aantekenen. Marco van Basten stelt dat Rensch ‘zich niet zo moet laten piepelen’.

Van Basten stelt bij het zien van de beelden van het doelpunt van Vitesse dat een fout van Rensch daaraan ten grondslag ligt. “Kijk, hij heeft een meter voorsprong. Hij is dus gewoon toeschouwer. Dat jeugdige moet er echt af”, reageert collega-analist Jan van Halst. “Je kan je als verdediger op niveau niet zo laten piepelen”, zo gaat Van Basten verder. “Het simpelste wat je kunt doen: gewoon voor je man blijven.”

Loïs Openda zet Vitesse op gelijke hoogte: 1-1! De aanvaller grijpt na zijn goal wel gelijk naar de hamstring.



?? ESPN

#? #ajavit pic.twitter.com/VhBuheBVqv — ESPN NL (@ESPNnl) April 18, 2021

“Het is het verhaal van Ajax: dan ben je in principe de betere partij, dat waren ze tegen AS Roma ook. Eén uitvalletje en je krijgt er een om de oren”, zo wijst Van Halst vervolgens op het verloren tweeluik van Ajax in de kwartfinale van de Europa League tegen AS Roma: 1-2 nederlaag in eigen huis, 1-1 gelijkspel in Rome. “Ze worden geselecteerd op wat ze kunnen doen met de bal”, zo zoekt Ruud Gullit een verklaring. “Dat kunnen ze goed, ze kunnen allemaal heel goed voetballen. Maar volgens mij leiden ze geen verdedigers op bij Ajax.”

“Je moet bij Ajax meer van achteruit spelen, omdat je normaal gesproken de betere partij bent. Dit soort basale dingen als verdediger moet je gewoon onder de knie hebben”, zegt Van Basten. Van Halst noemt de situatie ‘symptomatisch voor Ajax’, maar stelt tegelijkertijd dat Rensch door zijn leeftijd nog ‘moet leren voelen dat het huis in brand staat’. “Het moet van een verdediger verwacht worden dat hij dit gewoon doet. De wil om te winnen...”, aldus Van Basten. “Dat leer je ook als je veertien of zestien bent. Het is een abc’tje, het is geen hogeschool. Hij loopt toch een meter voor hem? Hij is de oorzaak van een doelpunt, dat is kwalijk.”

“Mijn eerste finale en prijs met Ajax 1. Het is nauwelijks te beseffen”, geeft Rensch zelf na afloop in gesprek met ESPN te kennen. “Ik had niet gedacht dat het zo zou lopen, al heb ik er natuurlijk altijd geloof in gehad en ben ik er hard voor blijven werken. En nu speel ik mijn eerste finale en heb ik mijn eerste prijs met Ajax 1 binnen. We gaan vanavond zeker even uit ons dak.”