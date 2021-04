Ryan Gravenberch zweert trouw aan Ajax na bekerzege

Ryan Gravenberch was zondagavond een van de uitblinkers bij Ajax in de gewonnen bekerfinale tegen Vitesse (2-1). De middenvelder opende de score met een kanonskogel in de linkerbovenhoek en maakte ook in het restant van de wedstrijd een goede indruk. "Ja, die goal gaf me even een oppepper", beaamt Gravenberch lachend voor de camera van ESPN. "Hij zat er goed in hè. Ik kan wel hameren."

Zijn optreden kwam op een goed moment voor Gravenberch. De jeugdexponent van Ajax werd na zijn teleurstellende spel tegen AS Roma (1-1) bekritiseerd door supporters, media en analisten. Hij erkent dat hij 'natuurlijk niet lekker' speelde in beide duels met Roma. "Die nummer 42 (Amadou Diawara, red.) stond constant bij mij, hij ging overal met me mee. Daar moet ik een oplossing voor vinden, maar dat komt wel goed." Als het aan Gravenberch ligt, speelt hij in de toekomst nog meer Europese wedstrijden voor Ajax. "Ik wil dolgraag bij Ajax blijven. Ik moet me nog meer ontwikkelen. Als ik er klaar voor ben, dan ben ik er klaar voor, maar nu nog niet."

In de studio van ESPN wordt het optreden van Gravenberch bewierookt. Kenneth Perez noemt de jongeling een 'ongelooflijk talent'. "Hij is misschien wel het grootste talent op de Nederlandse velden. Hij is achttien jaar oud en heeft al zo'n impact." Het is des te knapper omdat Gravenberch al veertig duels heeft gespeeld dit seizoen. "Ga er maar aan staan om een heel seizoen te spelen", zegt Perez. Medeanalist Henk Fraser sluit zich aan bij de woorden van de Deen.

"Wat ik mooi vind is het atletische vermogen, maar aan de bal is hij ook uitstekend. Een complete speler, vind ik. Als je dit al kan op deze leeftijd, niet alleen in de competitie en in de beker, maar ook in Europa...", zegt Fraser tot slot. Perez geniet voorlopig van de doorbraak van Gravenberch. "In elk interview is hij superleuk. Hoe hij er staat, zo relaxed. Hij heeft weinig tegen en doet ook niet stoer. Hij is puur."

Erik ten Hag is goed te spreken over het optreden van Gravenberch. "Hij heeft prima uitgevoerd wat ik van hem gevraagd heb: aanvallender spelen", analyseert de trainer. "Zeker tegen Vitesse moet je ook hoger spelen en moet je meer mensen rondom Haller brengen. Want zij komen vrij snel naar voren en ze willen ons onder druk zetten." Dat Vitesse daar niet altijd in slaagde, had volgens Ten Hag te maken met Gravenberch. "Hij was vaak onze vrije man omdat ik hem hoog op het veld had gepositioneerd."