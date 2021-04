Noa Lang, Bas Dost en Ruud Vormer schitteren in spektakelstuk Club Brugge

Zondag, 18 april 2021 om 20:15 • Mart van Mourik • Laatste update: 20:17

Club Brugge heeft zondagavond op de valreep een zege geboekt in de Jupiler Pro League. In eigen huis had Blauwzwart de nodige moeite met Royal Excel Moeskroen, dat door toedoen van Noa Lang en Bas Dost pas in de slotfase gepasseerd werd: 4-2. Ook was er een glansrol weggelegd voor Ruud Vormer, die aan de basis stond van de eerste twee treffers van Club. Door de nederlaag degradeert Moeskroen naar de 1B Pro League.

Een afgekeurde treffer van Dost was een van de weinige hoogtepunten uit de eerste helft. Charles De Ketelaere had een goede voorzet in huis op de spits die koelbloedig afrondde, maar het doelpunt werd afgekeurd omdat Vormer in de opbouw van de aanval buitenspel stond. Op slag van rust deed ook Lang nog een duit in het zakje. Hij draaide zich knap vrij in het zestienmetergebied en produceerde een venijnig schot richting de korte hoek, maar doelman Hervé Koffi verwerkte de inzet met een fraaie redding tot een hoekschop. Na de pauze barstte het spektakel los.

In de 51ste minuut kwam het tot dan toe onzichtbare Moeskroen op voorsprong via Hamdi Harbaoui, die hard binnenknikte uit een voorzet van Alessandro Ciranni: 0-1. Vier minuten later trok Club de stand al gelijk. Het was De Ketelaere die uit een hoekschop van Vormer eenvoudig de 1-1 binnentikte. Toen Club na ruim een uur spelen op voorsprong kwam, was er wederom een belangrijke rol weggelegd voor Vormer. Ditmaal zorgde hij met een corner vanaf de andere kant dat de bal bij Hans Vanaken kwam, waarna laatstgenoemde op enigszins fortuinlijke wijze afrondde: 2-1.

De treffer werd twintig minuten voor het einde onschadelijk gemaakt door Matías Silvestre, die de bal uit een carambole voor zijn voeten kreeg en de 2-2 aantekende. Uiteindelijk zou Club toch nog aan het langste eind trekken. In de 85ste minuut gleed Lang op aangeven van Odilon Kossounou de 3-2 binnen; Dost zette drie minuten later de eindstand op het scorebord. Lang vond zijn landgenoot met een voorzet bij de tweede paal en Dost rondde koelbloedig af: 4-2.