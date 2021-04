Fenerbahçe eert Altay Bayindir en bespringt massaal Harun Tekin

Zondag, 18 april 2021 om 20:10 • Dominic Mostert • Laatste update: 21:11

Fenerbahçe blijft in het spoort van koploper Besiktas in de Süper Lig. De nummer twee van de competitie boekte zondag een 1-2 overwinning bij Istanbul Basaksehir, de regerend kampioen die momenteel achttiende staat en virtueel zou degraderen. Een van de meest opvallende spelers was keeper Harun Tekin, die voor het eerst dit seizoen onder de lat stond doordat de vaste keeper Altay Bayindir een blessure aan zijn pols heeft en een operatie heeft ondergaan. Tekin keerde in de slotfase een penalty. Fenerbahçe heeft twee punten achterstand op Besiktas, dat nog een duel tegoed heeft.

Ömer Ali Sahiner brak de wedstrijd na zeventien minuten open met een prachtig doelpunt. De buitenspeler van Basaksehir ontving de bal buiten het strafschopgebied, toen Tolga Cigerci een pass vanaf de linkerflank liet lopen. Met een verwoestende uithaal in de rechterbovenhoek opende Sahiner de score. Vijf minuten voor de rust kwam Fenerbahçe langszij. Een corner van Caner Erkin werd doorgekopt door Ozan Tufan, waarna Attila Szalai bij de tweede paal afrondde. Hij vierde zijn doelpunt door het shirt van Bayindir te tonen.

Attigi golden sonra gol sevincini Altay Bayindir’in formasini çikararak kutlayan Attila Szalai adamligi.. pic.twitter.com/5jjJVwH5k8 — BigFenerbahçe (@Big_Fenerbahce) April 18, 2021

Elf minuten na de pauze dartelde Tufan langs het strafschopgebied en bediende hij Dimitrios Pelkas, die met een indraaiend schot in de rechterhoek zorgde voor de 1-2. Vervolgens moest Basaksehir door met tien man, doordat Mahmut Tekdemir zijn tweede gele kaart kreeg. De verdediger wilde een vrije trap nemen na een handsbal van Enner Valencia, maar Valencia hield de bal daarna onder zijn voet en dolde Tekdemir. Die reageerde door Valencia een duw uit te delen, waarna beide spelers geel ontvingen.

Fenerbahçe leek daardoor goede papieren te hebben om de wedstrijd te winnen, maar twee minuten voor tijd kreeg Edin Visca de gouden kans om Basaksehir toch een punt te bezorgen. De aanvaller mocht aanleggen voor een penalty, nadat keeper Tekin, die zijn eerste competitiewedstrijd van het seizoen speelde, een overtreding beging op Fredrik Gulbrandsen. De daaropvolgende penalty schoot Visca door het midden en zijn intenties werden geraden door Tekin. De spelers van Fenerbahçe zochten Tekin massaal op om hem te omhelzen en te feliciteren met zijn redding.