David Neres bezorgt Ajax in blessuretijd zege in bekerfinale

Zondag, 18 april 2021 om 19:51 • Chris Meijer • Laatste update: 20:18

Ajax is er voor de twintigste keer in de clubhistorie in geslaagd om de TOTO KNVB Beker te winnen. Invaller David Neres bezorgde de Amsterdammers met een doelpunt in blessuretijd een 2-1 overwinning op Vitesse, nadat Ryan Gravenberch en Loïs Openda in de eerste helft de treffers hadden verzorgd. Jacob Rasmussen ontving kort daarvoor een rode kaart voor een harde charge op Antony en zag Ajax daarna de bekerfinale in De Kuip in de absolute slotfase naar zich toetrekken.

Devyne Rensch won een race tegen de klok en was daardoor weer inzetbaar, terwijl Erik ten Hag voor de bekerfinale ook weer een beroep kon doen op Sébastien Haller. De basisplaats voor de spits ging ten koste van Neres, waardoor Dusan Tadic en Antony hem flankeerden. De opstelling van Vitesse kende geen verrassingen en het waren de Arnhemmers die in De Kuip voor het eerste gevaar zorgden. Via schoten van Oussama Tannane en Armando Broja werden de eerste speldenprikjes uitgedeeld, al leverden de pogingen geen grote problemen op voor doelman Maarten Stekelenburg.

Ryan Gravenberch breekt de ban in de bekerfinale! De middenvelder zet Ajax op 1-0. ?? ESPN #? #ajavit pic.twitter.com/o88PrrytuN — ESPN NL (@ESPNnl) April 18, 2021

Gaandeweg de eerste helft kwam Ajax beter in de wedstrijd, wat resulteerde in de eerste grote kans van de wedstrijd. Gravenberch was het eindstation van een aanval via Tadic en Davy Klaassen, maar schoot recht op Remko Pasveer. De doelman van Vitesse was na 23 minuten spelen echter kansloos op een inzet van Gravenberch. De jonge middenvelder kreeg een door Danilho Doekhi van richting veranderde voorzet van Klaassen voor de voeten en schoot de bal van dichtbij hard in het dak van het doel: 1-0. Ajax zette na de openingstreffer door en zag Pasveer vervolgens een treffer van Klaassen voorkomen.

Met precies een halfuur op de klok kwam Vitesse enigszins verrassend op gelijke hoogte. Na een dieptepass van Eli Dasa troefde Broja Lisandro Martínez af, waarna hij met een afgemeten pass in de doelmond Openda vond. De Belgische spits schoof van dichtbij de bal in het lege doel en tekende daarmee voor de gelijkmaker. In het restant van de eerste helft waren de beste mogelijkheden nog voor de Amsterdammers. Zo kon Tadic net niet bij een gevaarlijke voorzet van Antony, terwijl een poging van de Braziliaanse aanvaller zelf eveneens geen doelpunt opleverde.

Loïs Openda zet Vitesse op gelijke hoogte: 1-1! De aanvaller grijpt na zijn goal wel gelijk naar de hamstring. ?? ESPN #? #ajavit pic.twitter.com/VhBuheBVqv — ESPN NL (@ESPNnl) April 18, 2021

Direct na rust kreeg Ajax een grote kans van Vitesse in de schoot geworpen. Na geklungel in de defensie van de Arnhemmers kon Klaassen in het strafschopgebied tot een schot komen, maar andermaal trad Pasveer reddend op. In het eerste kwartier van de tweede helft leverden ook Antony en Gravenberch gevaarlijke schoten af. De druk van Ajax nam gedurende de tweede helft wat af en de eerste noemenswaardige kans liet tot minuut 72 op zich wachten, toen Pasveer een schot van Antony uit zijn doel stompte.

In minuut 85 moest Vitesse verder met tien man. Antony leek te ontsnappen aan Rasmussen, die vervolgens snoeihard aan de noodrem trok. Scheidsrechter Björn Kuipers dacht in eerste instantie aan een gele kaart voor de schop de knie van Antony, maar trok uiteindelijk een rode kaart voor de verdediger. Vitesse-trainer Thomas Letsch greep in door Tomas Hajek en Oussama Darfalou te brengen voor Tannane en Maximilian Wittek. Ten Hag bracht voor de laatste minuten van de reguliere speeltijd Neres en Jurgen Ekkelenkamp voor Klaassen en Antony.

Na een ongevaarlijke poging van Edson Álvarez bezorgde Neres Ajax de overwinning. Een voorzet werd niet weggewerkt door Vitesse, waardoor Haller de bal met het hoofd bij Neres kon bezorgen. De Braziliaanse aanvaller plaatste de bal koeltjes in de verre hoek en bezorgde Ajax daarmee de overwinning. Vitesse kreeg nog één mogelijkheid: Riechedly Bazoer mocht aanleggen vanuit een vrije trap, maar slaagde er niet in om nog een verlenging af te dwingen.