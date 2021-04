‘Bayern plaatst twee Nederlanders op schaduwlijst onder trainer van 20 miljoen’

Zondag, 18 april 2021 om 19:40 • Chris Meijer

Nadat Hansi Flick zaterdag aangaf dat hij aan het einde van het seizoen wil vertrekken als trainer van Bayern München, is in Duitsland volop speculatie ontstaan over zijn opvolging. BILD bombardeert Julian Nagelsmann, trainer van RB Leipzig, tot topfavoriet om bij der Rekordmeister aan de slag te gaan. Doordat die Roten Bullen een vraagprijs van twintig miljoen euro hanteren, heeft Bayern een schaduwlijstje met kandidaten voor de opvolging van Flick.

Daar prijken volgens BILD de namen van Erik ten Hag, Mark van Bommel, Massimiliano Allegri en Ralf Rangnick op. Ten Hag is geen onbekende bij Bayern, daar hij tussen 2013 en 2015 het tweede elftal onder zijn hoede had en eerder al werd gelinkt aan een terugkeer naar München. Het contract van Ten Hag bij Ajax loopt nog door tot medio 2022, maar directeur voetbalzaken Marc Overmars wil die verbintenis graag verlengen. “Als ik zou blijven, denk ik dat Erik ook blijft. Dat is misschien wel een soort commitment”, gaf Overmars bij ESPN te kennen.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Van Bommel zou eventueel wel direct beschikbaar zijn voor Bayern, waar hij tussen 2006 en 2011 als speler actief was. De oud-middenvelder zit zonder werk, nadat hij in december 2019 werd ontslagen bij PSV. Ook Rangnick en Allegri zijn momenteel clubloos. Eerstgenoemde werkte in verschillende functies binnen het Red Bull-imperium en BILD noemt zijn komst naar Bayern ‘erg onwaarschijnlijk’. Allegri liet in de zomer van 2019 Juventus na vijf jaar achter zich, maar het feit dat de Italiaan de Duitse taal niet machtig is wordt als nadeel beschouwd.

De naam van Nagelsmann zou echter bovenaan het verlanglijstje van Bayern staan. De 33-jarige oefenmeester verruilde TSG 1899 Hoffenheim in de zomer van 2019 voor RB Leipzig en heeft bij de huidige nummer twee van de Bundesliga nog een contract tot medio 2023. RB Leipzig zou alleen bereid zijn om mee te werken aan een vertrek van zijn trainer als er een bedrag van twintig miljoen euro op tafel komt.

"Ik heb de selectie zojuist laten weten dat ik de clubleiding na de 0-1 zege op Paris Saint-Germain op de hoogte heb gesteld van het feit dat ik van mijn contract af wil", vertelde Flick zaterdag na de 2-3 zege op VfL Wolfsburg in gesprek met Sky. "Het was voor mij belangrijk dat de spelers het van mij hoorden. Ik ben de club zeer dankbaar dat ik deze spelersgroep heb mogen leiden." Flick ontkende niet dat hij aan de Duitse voetbalbond denkt als toekomstig werkgever. "De DFB is altijd een optie waar iedere coach wel aan denkt."

Flick wordt al enige tijd genoemd als de topkandidaat om Joachim Löw na het EK van komende zomer op te volgen als bondscoach van het Duitse elftal. Hij was eerder al assistent van Löw. Flick won met Bayern vorig jaar alle beschikbare prijzen: de Champions League, de Duitse titel, de Duitse beker, de Duitse Super Cup, de Europese Super Cup en het WK voor clubteams. Het leverde Flick de UEFA-prijs voor beste coach van Europa op. Ook dit seizoen is Bayern op weg naar de landstitel.