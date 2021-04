‘Florentino Pérez voorzitter van Super League; Ceferin woest op verraad Agnelli’

Zondag, 18 april 2021 om 19:04 • Dominic Mostert

De Daily Mail heeft zondag nieuwe details gepubliceerd over het principeakkoord dat grote Europese clubs hebben bereikt over de Super League. Volgens de krant wordt Real Madrid-preses Florentino Pérez de voorzitter in de organisatiestructuur van de nieuwe competitie, met John W. Henry, Joel Glazer en Stan Kroenke, eigenaars van respectievelijk Liverpool, Manchester United en Arsenal, als vicevoorzitters. Ook Andrea Agnelli, voorzitter van Juventus, zou vicepreses worden. Het akkoord over de Super League wordt naar verwachting om 22.30 uur officieel aangekondigd, aldus de krant.

De afgelopen maanden voerden clubs in het geheim gesprekken over de Super League. Minstens twaalf clubs hebben hun jawoord gegeven of hebben interesse getoond in de komst van de competitie: het gaat om zes Engelse clubs (Manchester United, Liverpool, Manchester City, Arsenal, Chelsea en Tottenham Hotspur), drie Spaanse club (Real Madrid, Barcelona en Atlético Madrid) en drie Italiaanse clubs (Juventus, AC Milan en Internazionale). Het nieuwe toernooi zou in 2022 moeten beginnen. In de competitie zouden de beste teams van het continent het tegen elkaar opnemen in een eigen toernooi, los van de 'kleinere clubs'. Het initiatief druist rechtstreeks in tegen de plannen die de UEFA maandag wil presenteren over de nieuwe opzet van de Champions League.

Volgens de Daily Mail was Manchester City zaterdag de laatste Engelse club die 'ja' zei. De felle reactie van de UEFA en de nationale voetbalbonden, plus het feit dat er al bestuursposten verdeeld zouden zijn, doet vermoeden dat de plannen al vergevorderd zijn. Met name de potentiële aanstelling van Agnelli is opvallend. De huidige voorzitter van Juventus maakt deel uit van het uitvoerend comité van de UEFA en is bovendien de leider van European Club Association, het orgaan dat de Europese clubteams vertegenwoordigt. Hij leek een bondgenoot van UEFA-voorzitter Aleksander Ceferin, maar hun wegen scheiden nu nadrukkelijk. Ceferin zou woedend zijn door het 'verraad' van Agnelli.

De Daily Mail spreekt van een 'Amerikaanse overname van het Europese elitevoetbal', gezien de Amerikaanse bank JPMorgan Chase garant zou staan voor 5,3 miljard euro ter financiering van de Super League. Bovendien zijn de beoogde bestuurders Henry, Glazer en Kroenke allemaal Amerikaanse miljardairs. Volgens de plannen gaat de Super League bestaan uit grofweg vijftien tot achttien clubs. Op dit moment zijn twaalf potentiële deelnemers dus al bekend. Er wordt ruimte overgelaten voor clubs als Bayern München, Borussia Dortmund en Paris Saint-Germain, die tot dusver terughoudend reageren op de plannen. Het bestuur van de Premier League was dit weekend bezig met het formuleren van een statement over de Super League.

De competitie voegde een handtekening toe aan het gezamenlijke statement van de UEFA, de voetbalbonden van Engeland (FA), Spanje (RFEF) en Italië (FIGC) en de competitieorganisators in die landen (de Premier League, LaLiga en de Lega Serie A). Maar de Premier League stelde ook een eigen statement op, dat zondag werd gepubliceerd. Daarin wordt 'iedere poging om het principe van vrije competities en sportieve verdiensten te ondermijnen' veroordeeld. "Fans van iedere club in Engeland en Europa kunnen we nu nog van dromen dat hun club de top kan bestormen en tegen de beste clubs kan uitkomen. Wij geloven dat het concept van een Super League deze droom zou vernietigen."

In Engeland wordt met ontsteltenis gereageerd op het nieuws. Gary Neville, icoon van Manchester United, schaamt zich voor het aandeel van 'zijn' club in de gesprekken. Hij was zondag aanwezig in de studio van Sky Sports tijdens de wedstrijd tussen Manchester United en Burnley (3-1) en noemde de plannen 'schandalig'. "Ik ben niet tegen vernieuwingen in de competities, maar ik vind het een absoluut schandaal om zo'n voorstel te doen middenin de coronacrisis. Manchester United en de rest van de grote zes clubs (in Engeland, red.) die zich hierbij hebben aangesloten, moeten zich diep schamen. Ontneem ze allemaal punten in de Premier League, omdat ze dit middenin het seizoen doen. Het is een regelrechte grap."

De zes Engelse clubs hebben toestemming nodig van de Premier League om deel te nemen aan een nieuwe competitie. Het is onwaarschijnlijk dat het bestuur van de Premier League daaraan meewerkt. De beslissing is in handen van Gary Hoffman (voorzitter), Richard Masters (algemeen directeur) and Kevin Beeston (directeur). Als zij de Super League afkeuren, wat waarschijnlijk is, zullen de clubs zich moeten afscheiden van de Premier League om aan nieuwe competities deel te nemen. Ze zetten daarmee onder meer de interlandcarrière van hun spelers op het spel. In het statement van de UEFA werd immers gedreigd dat de 'betrokken clubs worden verbannen van iedere andere competitie, zowel op nationaal en internationaal niveau' en dat 'hun spelers de kans ontnomen kunnen worden om voor hun nationale team uit te komen'.

De Premier League gelooft niet dat de clubs slechts een radicale onderhandelingstechniek gebruiken om een zo gunstig mogelijke uitkomst te krijgen wat betreft de nieuwe opzet van de Champions League. De plannen worden zo serieus genomen, dat directeur Masters van de Premier League een brief heeft gestuurd naar de betrokken clubs, met de waarschuwing om 'weg te lopen ... voordat onherstelbare schade wordt aangericht'. "Ik ken me geen enkel scenario voorstellen waarin de benodigde toestemming wordt verleend", voegde hij eraan toe. De Super League zou de Europese voetbalpiramide 'ten diepste schaden', aldus Masters, die hoopt op steun van 'supporters en van de Engelse regering' tegen de plannen. "Dit voorstel kan niet slagen zonder Engelse clubs en wij roepen iedere club die overweegt zich hierbij aan te sluiten op om weg te lopen van de gesprekken."