Overmars bevestigt interesse, maar waarschuwt ook voor uitgaande transfers

Zondag, 18 april 2021 om 18:09 • Chris Meijer

Ajax heeft belangstelling voor Kamaldeen Sulemana, zo bevestigt Marc Overmars voor de camera van ESPN. De directeur voetbalzaken van de Amsterdammers heeft met FC Nordsjaelland contact gehad over de negentienjarige aanvaller. Tegelijkertijd geeft Overmars te kennen dat Ajax komende zomer voor vijftig miljoen euro moet verkopen om ‘quitte te spelen’.

Sulemana werd eind januari voor het eerst in verband gebracht met Ajax. France Football wist zaterdagavond te melden dat de Amsterdammers een bod van 11,5 miljoen euro zouden hebben uitgebracht op de tweevoudig Ghanees international, die eveneens gelinkt wordt aan Olympique Lyon, Bayer Leverkusen en Manchester United. FC Nordsjaelland, dat afgelopen zomer ook Mohammed Kudus aan Ajax verkocht, haalde Sulemana in 2019 weg uit de Right to Dream Academy in Ghana.

“Deze speler is natuurlijk fantastisch neergezet de afgelopen maanden”, zo reageert Overmars op een vraag over Sulemana. “Ik heb wel wat contact gehad met die club. Nu komt elke week Ajax terug als geïnteresseerde. Elke club probeert zijn spelers in de etalage te zetten. We hebben op dit moment zelf ook nog wat buitenspelers lopen. Of we eerst moeten verkopen? Nou, dat is een uitspraak die ik vaker gehoord heb. We zullen eerst rustig kijken wat er gaat gebeuren voordat we misschien grote stappen gaan zetten.”

Overmars waarschuwt in hetzelfde gesprek dat Ajax komende zomer eigenlijk ook spelers moet verkopen. “Iedereen weet dat we een buffertje hebben, maar dat gaat heel snel naar beneden. Ik hoop dat in het nieuwe seizoen de stadions weer uitverkocht zijn, want wij hebben dat gewoon nodig. Ik denk dat we wel twee transfers nodig hebben, als je uitgaven en kosten kijkt. Het is bekend: we moeten minimaal voor vijftig miljoen euro verkopen om quitte te spelen.”

ESPN-verslaggever Hans Kraay junior vraagt of het klopt dat Ryan Gravenberch gevolgd wordt door verschillende Engelse clubs. “Dat is bij mij niet bekend”, aldus Overmars. “Mensen vergeten één ding: dat negentig procent van de clubs niks te besteden heeft. Dus het zal allemaal heel rustig worden. Voor Gravenberch en Martínez is bij mij nog niemand geweest.”