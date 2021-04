Overmars en Ten Hag verklappen ‘een soort commitment’ met elkaar

Zondag, 18 april 2021 om 17:49 • Dominic Mostert • Laatste update: 17:57

Erik ten Hag en Marc Overmars zien zichzelf volgend seizoen allebei nog bij Ajax werken. De trainer en directeur voetbalzaken zijn de afgelopen jaren allebei opgevallen bij buitenlandse clubs, maar vertellen zondag voor de bekerfinale open te staan voor een langer verblijf in Amsterdam. Ze hebben een 'soort commitment' om samen door te gaan, bevestigen ze tegenover Hans Kraay junior van ESPN.

Overmars wordt door de journalist gevraagd of Arsenal, de club waarvoor hij als speler uitkwam, zich heeft gemeld voor hem. "Nee, die hebben zich niet gemeld", verzekert de directeur. "Voor Erik ten Hag melden zich ook weleens clubs, dat geldt voor mij ook. Maar ik heb het uitstekend naar mijn zin, we staan weer in de finale. Dus dit is voor mij het minst belangrijke." Als hij wordt gevraagd of hij nog een jaar bij Ajax blijft, reageert Overmars door te zeggen dat 'dat zomaar zou kunnen'.

"En Erik ten Hag? We hebben gesproken. Als ik zou blijven, denk ik dat Erik ook blijft. Dat is misschien wel een soort commitment", aldus Overmars. Ten Hag bevestigt dat er inderdaad een soort akkoord ligt tussen hem en Overmars om samen bij Ajax te blijven. "Dat klopt. We zijn een twee-eenheid. We kunnen goed met elkaar opschieten en dat is heel erg belangrijk voor het samenstellen van de selectie en het leiden van de ploeg."

Is de kans daarmee groot dat Ten Hag spoedig bijtekent? "Volgend jaar loopt het contract nog", zegt hij, insinuerend dat er nog geen urgentie is om zijn contract te verlengen. De verbintenis van Ten Hag loopt na het seizoen 2021/22 af. "Wij zijn ons aan het richten op de finales, nu de bekerfinale en daarna de finales van het seizoen. We gaan richting de titel en daar moeten we ons op richten. Niet op andere zaken. Dat zijn randzaken, dat komt later."