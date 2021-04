Onderhandelingen tussen Ajax en Onana over nieuw contract gestopt

Zondag, 18 april 2021 om 17:29 • Chris Meijer • Laatste update: 17:46

De onderhandelingen tussen Ajax en André Onana over een nieuwe contract zijn gestopt, zo vertelt Marc Overmars bij ESPN. De Amsterdammers wilden het tot medio 2022 lopende contract van de 25-jarige doelman graag verlengen, maar zijn het daarover niet eens geworden met Onana. Overmars, directeur voetbalzaken bij Ajax, sluit niet uit dat Onana over anderhalf jaar transfervrij gaat vertrekken.

“De stand van zaken is eigenlijk niet super goed. We komen er niet uit, nee. Dat betekent dat we gestopt zijn met de onderhandelingen”, geeft Overmars te kennen. Verslaggever Hans Kraay junior vraagt of dat betekent dat Onana in de zomer van 2022 transfervrij de deur gaat uitlopen. “Dat zou kunnen. Ik weet niet of ze daar op uit zijn. Misschien probeert hij in juli een transfer te maken. Hij heeft het recht om het jaar daarna uit te zitten. Het is jammer dat we er niet uitgekomen zijn.”

Trainer Erik ten Hag zegt voor de camera van ESPN dat Onana ‘vooralsnog’ niet akkoord is met Ajax. “We zullen zien hoe het straks loopt bij het CAS, met de zaak die dient. Het moge duidelijk zijn dat ik een heel goede band heb met André en dat ik hem heel graag bij Ajax wil houden. Hij is belangrijk voor ons. Dit is zijn keuze.”

In februari werd bekend dat Onana was betrapt op het middel furosemide, dat hij onbewust tot zich zou hebben genomen. De doelman verwarde een tablet van zijn vrouw voor een paracetemol, waardoor hij positief testte op het verboden middel. Er loopt nog een zaak bij het hoogste sporttribunaal (CAS) tegen het jaar schorsing dat hij ontving, maar het ziet er naar uit dat Ajax hem komende zomer moet verkopen om nog een fatsoenlijke transfersom aan hem over te houden. Om die reden wilde Ajax zijn tot medio 2022 lopende contract graag voor ‘meerdere jaren’ verlengen.

“We zijn in gesprek, ik hoop dat er binnenkort duidelijkheid komt. Dat verwacht ik wel. Dat zou voor meerdere jaren moeten zijn, ja”, zei Overmars onlangs voorafgaand aan de heenwedstrijd van de kwartfinale van de Europa League tegen AS Roma over de onderhandelingen met Onana. Klaarblijkelijk zijn beide partijen hier dus niet uitgekomen. Onana staat sinds januari 2015 onder contract bij Ajax, nadat hij werd overgenomen van Barcelona. De international van Kameroen speelde voorlopig 204 wedstrijden voor de Amsterdammers.